কোডিংয়ে আরও দক্ষ, দামও কম; Google লঞ্চ করল 3.7 Flash AI মডেল

কোডিংয়ে আরও দক্ষ, দামও কম; Google লঞ্চ করল 3.7 Flash AI মডেল
Gemini 3.7 Flash-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শুধু performance নয়, এর দামও। খরচ কম রাখার লক্ষ্যেই নতুন মডেলটির জন্য একটি বিশেষ ‘introductory price’ ঘোষণা করেছে Google।
Published : August 15, 2026 at 8:33 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ প্রতীক্ষিত Gemini 3.5 Pro-এর বদলে এবার আরও একটি নতুন Flash মডেল নিয়ে হাজির হল Google। সংস্থাটি Gemini 3.7 Flash মডেলটি প্রকাশ করেছে, যা মাত্র তিন সপ্তাহ আগে লঞ্চ হওয়া Gemini 3.6 Flash-এর জায়গা নেবে। Google-এর দাবি, নতুন এই ‘workhorse’ AI মডেলটি মূলত core optimisation এবং developers-এর feedback-এর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে coding এবং agentic কাজের ক্ষেত্রে আগের মডেলের তুলনায় এই মডেলটির আরও উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেছে সংস্থাটি।
তবে Gemini 3.7 Flash-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শুধু performance নয়, এর দামও। প্রতিযোগী AI মডেলগুলির তুলনায় খরচ কম রাখার লক্ষ্যেই নতুন মডেলটির জন্য একটি বিশেষ ‘introductory price’ ঘোষণা করেছে Google।
Today we're introducing Gemini 3.7 Flash, our most intelligent workhorse model yet for coding and agents.— Google (@Google) August 13, 2026
This model brings substantial gains across software engineering, web development, and complex knowledge work.
Now through the end of the year, Gemini 3.7 Flash is available… pic.twitter.com/RSCBDipjKn
Coding-এ কতটা উন্নতি?
Google-এর Senior Director Tulsee Doshi জানিয়েছেন, Gemini 3.7 Flash আগের Flash মডেলের তুলনায় coding-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো পারফর্ম করছে।
সংস্থার দেওয়া benchmark অনুযায়ী, FrontierCode 1.1 মেইন টেস্টে Gemini 3.7 Flash-এর স্কোর 34.4 শতাংশ থেকে বেড়ে 43.6 শতাংশ হয়েছে। একইভাবে DeepSWE v1.1 benchmark-এ score 49 শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে 65.3 শতাংশ।
Web development-এর ক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়েছে। WebDev Arena-তে Gemini 3.7 Flash-এর score 1,588, যেখানে Gemini 3.6 Flash-এর score ছিল 1,538।
শুধু coding নয়, জটিল তথ্য বোঝা এবং বিভিন্ন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও নতুন মডেলটি এগিয়েছে বলে দাবি Google-এর।
GDP.pdf benchmark, যেখানে AI মডেল কতটা ভালোভাবে জটিল নথি বিশ্লেষণ করতে পারে তা পরীক্ষা করা হয়, সেখানে Gemini 3.7 Flash-এর score 34 শতাংশ। Gemini 3.6 Flash-এর ক্ষেত্রে এই score ছিল 22 শতাংশ।
Gemini 3.7 Flash is here, look at what you can build: pic.twitter.com/AovXYoloSL— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) August 13, 2026
অন্যদিকে, AutomationBench-এ নতুন মডেলটির score বেড়ে হয়েছে 30.4 শতাংশ, যেখানে আগের মডেলের score ছিল মাত্র 17 শতাংশ। এই benchmark মূলত সাধারণ business workflow স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে AI-এর সক্ষমতা যাচাই করে।
মাত্র তিন সপ্তাহেই নতুন Flash মডেল কেন?
তবে এখানেই প্রশ্ন উঠছে—মাত্র তিন সপ্তাহ আগে Gemini 3.6 Flash প্রকাশ করার পর এত তাড়াতাড়ি নতুন একটি মডেল আনার প্রয়োজন কেন হল?
এই পরিবর্তনকে অনেকে Google-এর AI ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির ছবি ধরে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখছেন। 2024 এবং 2025 সালে Google দ্রুতগতিতে AI-এর ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলির সঙ্গে ব্যবধান কমিয়েছিল। কিন্তু 2026 সালে সেই গতি কিছুটা কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে।
বিশেষ করে Gemini 3.5 Pro নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। Google-এর মে মাসের I/O সম্মেলনে জানানো হয়েছিল, flagship Gemini 3.5 Pro জুনে লঞ্চ হতে পারে। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও মডেলটি এখনও প্রকাশিত হয়নি।