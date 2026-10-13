হেল্থ ট্র্যাকিং সম্ভব আবার স্মার্ট ওয়াচেরও কাজ হবে, লঞ্চ হল Google Fitbit Edge

হেল্থ ট্র্যাকিং সম্ভব আবার স্মার্ট ওয়াচেরও কাজ হবে, লঞ্চ হল Google Fitbit Edge
Google Fitbit Edge 100টিরও বেশি অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাক করতে পারবে । এছাড়াও 50টি এক্সারসাইড মোড রয়েছে ।
Published : October 13, 2026 at 9:55 AM IST
হায়দরাবাদ : Google লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট ফিটনেস ব্যান্ড google Fitbit Edge । এটি কিন্তু Fitbit Air এর মতো স্ক্রিনলেস নয় । এটি একটি ফিটনেস ব্যান্ড ও সম্পূর্ণভাবে একটি স্মার্টওয়াচ । এর আগে চলতি বছরের মে মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল google Fitbit Air । যেটি সম্পূর্ণভাবে একটি স্ক্রিনলেস অয়ারেবল ডিভাইস ।
নতুন এই ডিভাইসটি Google Fitbit Air ও Pixel Watch 5 এর মধ্যবর্তী একটি ডিভাইস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে । এর দাম রাখা হয়েছে 180 মার্কিন ডলার । Pixel Watch 5-এর তুলনায় বেশ কিছু হার্ডওয়ারের উন্নীতকরণ করা হয়েছে ।
নতুন এই ডিভাইসে রয়েছে, উন্নত প্রযুক্তির OLED ডিসপ্লে, বিল্ট ইন ম্যাপ, নোটিফিকেশন ট্র্যাকার, মিউজিক কন্ট্রোল এবং ওয়েদার আপডেট । এছাড়াও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এই ডিভাইসে ।
Google Fitbit Edge 100টিরও বেশি অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাক করতে পারবে । এছাড়াও 50টি এক্সারসাইড মোড রয়েছে । রিয়েল টাইম ওয়ার্কআউট ট্র্যাক করার ফিচারও রয়েছে । এই ডিভাইসের GPS আরও উন্নতমানের করা হয়েছে । সংস্থার দাবি, এটি 40 শতাংশ আরও নির্ভুল ভাবে লোকেশন ট্র্যাক করতে পারবে ।
The next era of wearable health is here ✨ Introducing Google #FitbitEdge: 💪 Advanced health and fitness tracking ✨ Personalized guidance from #GoogleHealth Coach 👀 Sleek, comfortable design Pre-order: https://t.co/OnimUxmi81 https://t.co/T1LNlVbvpO— Google Health (@googlehealth) October 12, 2026
এছাড়াও স্টেপ ডিটেকশনেকশনের ক্ষেত্রে আরও 15 শতাংশ নির্ভুল ও স্লিপ ট্র্যাকিংয়ের রেজাল্ট দেখা যাবে । তারসঙ্গে আরও ভালো ঘুম হওয়ার জন্য বেশ কিছু টিপসও থাকবে । Google এর তরফে জানানো হয়েছে, সিঙ্গল চার্জে 7 দিন পর্যন্ত চলবে এই ফিটনেস ব্যান্ডটি । এছাড়াও জলস্তরের 50 মিটার পর্যন্ত গভীরে গেলেও কোনও সমস্যা হবে না ।
এই ডিভাইসটির সঙ্গে Google Health Premium ফিচারও ব্যবহার করা যাবে । তবে প্রথম 3 মাস এই সাবস্ক্রিপশন ব্যবহার করার জন্য কোনও অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না । পরবর্তীতে প্রতিমাসে 10 মার্কিন ডলার হিসেবে খরচ করতে হবে । যার মধ্যে মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন ও হেল্থ কোচের সুবিধা রয়েছে ।
স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ডের বাজার একক ভাবে দখল করে ছিল Whoop । এই সংস্থার একটি নির্দিষ্ট স্তরের কাস্টমার বেস রয়েছে । যাঁরা প্রতিমাসে সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার জন্য প্রায় 25 হাজার টাকা খরচ করেন । কিন্তু Google তাদের প্রতিটি ফিটনেস ট্র্যাকিং ব্যান্ডে বিনামূল্যেই ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা দেয় । সাবক্রিপশনের সুবিধা থাকলেও তা নির্দিষ্ট কিছু অতিরিক্ত ফিচারের জন্যই । আর সেই কারণে Whoop থেকে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে Google এর দিকে ঝুঁকছেন । এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের ।