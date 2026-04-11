কী খেতে চান জানালেই রেস্তরাঁর টেবিল বুকিংও করে দেবে Gemini !
নতুন এই ফিচারটি চালু হওয়ার ফলে ব্যবহারকারীদের সুবিধা হবে ৷ তাঁরা মূলত রেস্তরাঁ বুকিং আরও সহজে করতে পারবেন ৷
Published : April 11, 2026 at 1:25 PM IST
হায়দরাবাদ : বন্ধু বা প্রিয়জনকে নিয়ে লাঞ্চ অথবা ডিনারে যাবেন বলে ভাবছেন ৷ কিন্তু ঠিক কোন রেস্তরাঁর খাবার আপনার প্রিয়জন পছন্দ করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না ৷ তাহলে কি করণীয় ? চিন্তার দিন শেষ ৷ কারণ এবার আপনাকে সাহায্য করবে Google AI ৷ পছন্দের রেস্তরাঁর খোঁজ দেওয়া থেকে শুরু করে টেবিল বুকিং পর্যন্ত সবকিছুতেই হেল্পিং হ্যান্ড হবে Google এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷
Google এর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই ফিচারটি চালু হওয়ার ফলে ব্যবহারকারীদের সুবিধা হবে ৷ তাঁরা মূলত রেস্তরাঁ বুকিং আরও সহজে করতে পারবেন ৷ এই সংক্রান্ত প্রকাশিত একটি প্রেস বিবৃতিতে টেক জায়ান্ট জানিয়েছে, কোনও ব্যবহারকারীকে তাঁর প্রয়োজন মতো কুইজিন, পার্টি সাইজ, সময়, দিন, কুইজিন AI-কে জানাতে হবে ৷ এবং তার ভিত্তিতে চ্যাটবট পছন্দমতো এলাকায় বেস্ট রেস্তরাঁ সাজেস্ট করবে ৷
ব্যবহারকারী যদি নিজের চাহিদামতো রেস্তরাঁর খোঁজ পান তাহলে চ্যাটবট ওই ব্যবহারকারী টেবিল বুক করার জন্য লিঙ্ক সরবরাহ করবে ৷ এবং সেই লিঙ্কে গিয়ে টেবিল বুক করা যাবে ৷
সংস্থাটি জানিয়েছে, Google Knowledge Graph, Maps integration এবং লাইভ ওয়েব ব্রাউজার একত্রে মিলে এই ফিচারটি তৈরি করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে সরাসরি বিভিন্ন পার্টনারদের ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে ৷ যেমন ভারতের ক্ষেত্রে Zomato, Swiggy এবং EazyDiner এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে গুগল ৷ টেবিল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এই সহযোগী ওয়েবসাইটগুলি সহায়তা করবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের সরাসরি এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ৷
এই ফিচারটি চালু করার জন্য Agentic AI ব্যবহার করেছে Google ৷ আর সেই কারণেই নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফিচার ৷
এর আগে শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করতে নতুন ফিচার লঞ্চ করেছে টেক জায়ান্ট গুগল ৷ এবার থেকে গুগলের মাধ্যমে সরাসরি কেনাকাটা করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ যদিও পুরো বিষয়টির নিয়ন্ত্রণে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচারলঞ্চ লঞ্চ করা হয়েছে ৷
মাউন্টেইন ভিউ-এর এই টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, Gemini APP এর মাধ্যমে নতুন এই ফিচার দেওয়া হবে ৷ যেখানে AI মোডে সার্চ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷