Chrome থেকে হারিয়ে যাবে না আপনার গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবপেজ, নতুন ফিচার লঞ্চ করল Google

Chrome থেকে হারিয়ে যাবে না আপনার গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবপেজ, নতুন ফিচার লঞ্চ করল Google
Published : February 14, 2026 at 8:48 PM IST
হায়দরাবাদ : হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের মতো এবার Chrome ব্রাউজারের গুরুত্বপূর্ণ ট্যাব পিন করে রাখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ নতুন এই ফিচারটি লঞ্চ করল টেক জায়ান্ট গুগল ৷ যদিও এই ফিচার আগেই ডেস্কটপের জন্য চালু ছিল ৷ এবার Android ব্যবহারকারীরাও এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷
WhatsApp এ যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ চ্যাট পিন করে রাখা সম্ভব ৷ অর্থাৎ একাধিক কনট্যাক্টসের সঙ্গে চ্যাট হলেও পিন চ্যাট সবসময় একদম উপরে থাকবে ৷ ফলে একাধিক চ্যাটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ওই চ্যাট হারিয়ে যাবে না ৷ সেই একই ফিচার এবার ক্রোম ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হল ৷
গুগল ক্রোমে একাধিক ওয়েব ব্রাউজারে বিভিন্ন ওয়েব পেজ খোলা থাকে ৷ সেক্ষেত্রে কয়েকটি ওয়েবপেজ তারমধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ ফলে একাধিক ট্যাবের ভিড়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্যাব হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই অ্যান্ডরয়েডের ক্রোম ব্রাউজারে পিন ট্যাব অপশন চালু করল Google ৷
এই ফিচার ব্যবহার করার জন্য অ্যান্ডরয়েড ব্যবহারকারীদের 144.0.7559.132 ভার্সন আপডেট করতে হবে ৷ এবং তারপরই এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷
কীভাবে এই ফিচারটি ব্যবহার করা সম্ভব ?
- প্রথমে Android থেকে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করুন ৷
- তারপর যে ট্যাব পিন করতে চাইছেন সেই ট্যাবের উপর লং প্রেস করুন ৷
- তারপর একটি পপ-আপ ওপেন হবে ৷
- সেখানেই দেখা যাবে Pin অপশন ৷
- ওই অপশনে ট্যাপ করলেই আপনার গুরুত্বপূর্ণ ট্যাব পিন হবে ৷
পিন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ওই ট্যাবে লং প্রেস করলে ফের unpin দেখা যাবে ৷ সেখানে ট্যাপ করলে যেকোনও পিনড ট্যাব আনপিন করা যাবে ৷
গত বছর অর্থাৎ 2025 সালে মাউন্টেন ভিউ বেসড টেক কোম্পানির তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল অ্য়ান্ডরয়েডের জন্য পিন ট্যাব ফিচার চালু করবে ৷ আর সেইমতো প্রায় দু মাস পর এই ফিচারটি লঞ্চ করল তারা ৷ এই ফিচারটি সম্পর্কে তাদের তরফে জানানো হয়েছে, যত ওয়েবপেজ সার্ফ করা হোক না কেন পিন ট্যাব সবসময় সামনে থাকবে ৷ এবং ব্যবহারকারীদের খুঁজে পেতে যাতে সুবিধা হয় তার জন্যই এই ফিচারটি লঞ্চ করা হচ্ছে ৷