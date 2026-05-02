আপনার নতুন ফ্যাশন ডিজাইনার Google Photos ! কীভাবে ব্যবহার করবেন নতুন এই ফিচার ?
Published : May 2, 2026 at 12:29 PM IST
হায়দরাবাদ : আলমারিতে একটা পুরনো জামা পড়ে আছে, দেখতে খাসা, আপনাকে পরলে বেশ মানায় ৷ কিন্তু আপনার হয়তো ওই পোশাকটির কথা মনেই নেই ৷ অথবা ধরুন সামনেই বন্ধুর জন্মদিন ৷ কী পরবেন বুঝে উঠতে পারছেন না ৷ এদিকে পকেটও ফাঁকা ৷ নতুন পোশাক কেনার টাকাও নেই ৷ পুরনো ড্রেসেই ইভেন্টে যেতে হবে ৷ কিন্তু তাতেও চাই স্মার্ট আর ট্রেন্ডি লুক ৷ কীভাবে হবে ? এবার এই কাজটাই করে দেবে Google Photos ৷
Google জানিয়েছে, তারা লঞ্চ করতে চলেছে Wardrobe ফিচার ৷ নাম দেওয়া হয়েছে Google Photos Wardrobe ৷ টেক জায়ান্টের দাবি, নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে পোশাক ও স্টাইলিংয়ের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাবে Google ৷
কী কাজ এই ফিচারের ?
Google Photos এ রাখা আপনার যাবতীয় ছবিকে স্ক্যান করবে নতুন এই ফিচারটি ৷ তারপর প্রতিটি ছবির পোশাক অনুযায়ী আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি তৈরি করবে Google Photos ৷ অর্থাৎ Shirt, Pant, Shoes ইত্যাদি ৷ Shirt ক্যাটাগরিতে আপনি যতধরনের জামা পরেছেন সেই সব জামার ডিজিট্যাল ভার্সন স্টোর থাকবে ৷ একইভাবে প্যান্ট এবং জুতোর ক্ষেত্রেও আপনার ক্যাটালগ তৈরি করে দেবে Photos ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ নতুন ফিচার তৈরি করে দেবে ডিজিট্যাল অবতার ৷ অর্থাৎ আপনার কোন কোন পোশাক পরলে কেমন দেখতে লাগবে সেটাও আগে থেকে বুঝে যাবেন ৷
কী লাভ হবে ?
প্রথমত, আমাদের অনেকের আলমারিতে এমন কিছু পোশাক থাকে যেগুলি মনে থাকে না ৷ সেক্ষেত্রে নতুন এই ফিচারে আপনার অতি পুরনো পোশাকও মনে থাকবে ৷ কারণ Photos এই স্টোর থাকছে সমস্ত পোশাকের ডিজিট্যাল ভার্সন ৷
দ্বিতীয়ত, পার্টি লুক বা ফরম্যাল লুকে কোন পোশাক আপনার জন্য বেস্ট হবে সেটাও বুঝে যাবেন ৷
ফিচারটি কবে থেকে চালু হবে?
এই ফিচারটি কবে থেকে ব্যবহার করা যাবে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য় দেওয়া হয়নি ৷ তবে টেক জায়ান্ট গুগল জানিয়েছে, প্রথমে Android এবং তারপর iOS এ এই ফিচারটি পাওয়া যাবে ৷ কয়েক সপ্তাহের পর থেকেই ফিচারটি রোল আউট হতে শুরু করবে ৷