আপনার খোঁজখবর রাখবে, জবাবও দেবে প্রয়োজনমতো ! নতুন ফিচার লঞ্চ Gemini এর

আপনার খোঁজখবর রাখবে, জবাবও দেবে প্রয়োজনমতো ! নতুন ফিচার লঞ্চ Gemini এর
Google জানিয়েছে নতুন এই ফিচারটি চালু হওয়ার ফলে Gemini আরও পার্সনাইজড জবাব পাবেন ৷
Published : April 15, 2026 at 3:57 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে Google লঞ্চ করল Gemini Personal Intelligence ৷ অর্থাৎ এর ফলে Gemini ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রশ্নের আরও পার্সনাইজড রেজাল্ট পাবেন ৷ নতুন এই ফিচারটি চালু হওয়ার ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের অ্যাকাউন্ট Gmail, Google Photos এবং গুগলের অন্য প্রডাক্টের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবেন ৷
কী সুবিধা হবে ?
Google জানিয়েছে নতুন এই ফিচারটি চালু হওয়ার ফলে Gemini আরও পার্সনাইজড জবাব পাবেন ৷ ধরে নিন আপনি এই ফিচারটি ব্যবহার করে Gemini-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে জয়পুর ভ্রমণের বিস্তারিত প্ল্যান দাও (What are my travel plans for Jaipur) ৷ তাহলে Gemini Google এর বিভিন্ন প্রডাক্ট সার্চ করে আপনার প্ল্যান তৈরি করে দেবে ৷ অর্থাৎ আপনি যদি জয়পুর যাওয়ার টিকিট কেটে থাকেন বা হোটেল বুক করেন তাহলে সেই তথ্য অনুযায়ী কোনদিন কোথায় যাবেন এবং ঘুরবেন তা জানিয়ে একটি বিস্তারিত প্ল্যান তৈরি করবে Gemini ৷
Google জানিয়েছে ইউজার যে প্রশ্ন করবে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে Gemini ৷ এবং তার ভিত্তিতে উত্তর দেখাবে ৷ এমনকী, কোনও ব্যবহারকারী কী ধরনের ইউটিউব ভিডিও দেখছেন তাও নজরে রেখে সেখান থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে এই AI চ্যাটবটটি ৷
চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে নতুন এই ফিচারটি আমেরিকায় লঞ্চ করেছিল গুগল ৷ তবে সেটা প্রথমে পেইড ব্যবহারকারীদের জন্যই উপলব্ধ ছিল ৷ পরবর্তীতে এই ফিচারটি ফ্রি ব্যবহারকারীরাও ব্যাবহার করতে পারতেন ৷ পরবর্তীতে জাপানেও লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ বর্তমানে ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য ফিচারটি লঞ্চ করা হল ৷
তবে এক্ষেত্রে Google একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছে ৷ তাদের তরফে বলা হয়েছে, ব্যবহারকারীর প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে Gemini সঠিক ডাটা পাবে এমনটা নয় ৷ অনেকক্ষেত্রে ভুল তথ্যও অ্যাকসেস করতে পারে এই চ্যাটটবটটি ৷ যার ফলে তার উত্তর ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে ৷
টেক জায়ান্ট গুগলের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে ভারত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহৎ বাজার ৷ সেই কারণে একাধিক AI ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির ৷ ইতিমধ্যে একাধিক AI ফিচার লঞ্চ করেছে ৷ আগামী দিনে আরও কিছু লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷