গোলমাল হতে পারে বুকে ? শরীরের হালহকিকত আগেই জানাবে Google -এর নতুন ডিভাইস
Whoop এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছে Google Fitbit...
Published : May 8, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : Google লঞ্চ করল নতুন ওয়ারেবল ডিভাইস Fitbit Air ৷ Fitbit ব্রান্ডের মধ্যে এটি লেটেস্ট সংযুক্তিকরণ ৷ কোনও স্ক্রিন ছাড়াই এই ডিভাইসটি স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবে ৷ মূলত Whoop এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে এই ডিভাইসটি ৷ Google জানিয়েছে নতুন এই ডিভাইস এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যাতে কম ওজন এবং সাশ্রয়ী হয় ৷
Fitbit Air Price, Availability
নতুন এই ডিভাইসটির দাম রাখা হয়েছে 99.99 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 9400 টাকা ৷ বিশ্বব্যাপী প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ 26 মে 2026 থেকে এই ডিভাইসটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এর সঙ্গে ক্রেতাদের তিন মাসের Google Health Premium অ্যাকসেস দেওয়া হবে ৷
Fitbit Air Features, Specifications
Fitbit Air এ কোনও স্ক্রিন নেই ৷ অন্যদিকে Whoop ফিটনেস ব্যান্ডেও নেই কোনও স্ক্রিন ৷ ফলে সারাদিন এই ডিভাইসটি পরে থাকলেও নোটিফিকেশন ও স্ক্রিন ডিসট্রাকশনের কোনও সমস্যা হবে না ৷ এরসঙ্গে কানেক্ট থাকবে Google Health App এর ৷ ফলে শরীরের সমস্ত হেল্থ প্যারামিটার রেকর্ড হবে ওই অ্যাপে ৷
Google এর নতুন হেল্থ ট্রাকার কী কী মনিটর করতে পারবে ?
24 ঘণ্টা এই ডিভাইসটি হার্ট মনিটর করবে ৷ এছাড়াও ব্লাড অক্সিজেন, হার্ট রেট, স্লিপ স্টেজ ও স্লিপ ডিউরেশন মনিটর করতে পারবে ৷
অন্যদিকে Fitbit অ্যাপের পরিবর্তে Google লঞ্চ করল Google Health ৷ শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে Fitbit Air ব্যান্ড ৷ সেখানেই থাকবে যাবতীয় সেন্সর ৷ এবং তার সঙ্গে কানেক্ট থাকবে Google Health App-এর ৷ স্বাস্থ্যের যাবতীয় প্যারামিটারের তথ্য ফুটে উঠবে সেখানেই ৷
2025 সালের অক্টোবর মাস থেকেই পাবলিক প্রিভিউ-এর জন্য এই অ্যাপটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ মোট চারটি বটম বার অপশন দেওয়া হয়েছে ৷
- Today- যেখানে প্রতিদিনের ম্যাট্রিক্স দেখা যাবে ৷ তবে তারজন্য প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন গ্রহণ করতে হবে ৷
- Fitness -ট্র্যাক অ্যাক্টিভিটি, ম্যাট্রিক্স এবং সাপ্তাহিক প্ল্যান করা সম্ভব
- Sleep- ঘুমের যাবতীয় ম্যাট্রিক্স রেকর্ড হবে এখানে
- Health- একাধিক ম্যাট্রিক্স, মেডিক্যাল রেকর্ড এবং অন্য তথ্য স্টোর হবে ৷