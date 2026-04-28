সঙ্গে রাখতে হবে না আধার কার্ড, Google এর নতুন ফিচারে মিটবে সব কাজ !
Published : April 28, 2026 at 3:51 PM IST
হায়দরাবাদ : Digital ID Plan চালু করn Google ৷ নতুন এই প্ল্যান লঞ্চ করার ফলে Google ব্যবহারকারীরা তাঁদের Aadhaar Verifiable Credential স্টোর করতে পারবেন নিজেদের ডিভাইসের Google ওয়ালেটে ৷ Digital ID প্ল্যান ফিচারটি সর্বপ্রথম ভারতেই লঞ্চ করল এই টেক জায়ান্ট ৷
নতুন এই ফিচারটি কী ?
বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে আধার কার্ড সঙ্গে রাখতে হয় ভারতীয়দের ৷ হোটেল বুকিং হোক অথবা কোনও ব্যাঙ্কিং কোনও কাজের ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক ৷ সেক্ষেত্রে ফিজিক্যাল আধার কার্ড সঙ্গে না রাখলে তা গ্রাহ্য হয় না ৷ কিন্তু এবার ফিজিক্যাল কার্ড না রাখলেও চলবে ৷
Google Wallet এ ব্যবহারকারীরা নিজেদের আধার কার্ড স্টোর করে রাখতে পারবেন ৷ এবং সব তথ্য থাকবে অত্যন্ত নিরাপদে ৷ তথ্য চুরির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে দাবি সংস্থার ৷ এবং সেই তথ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হবে ৷
একটি আধার কার্ডে যা যা তথ্য থাকে তা Google ওয়ালেটে স্টোর করে রাখা সম্ভব ৷ এবং যে অংশটি প্রয়োজন শুধুমাত্র সেই তথ্যটিই শেয়ার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার প্রভাব যাতে বেশি করে ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব পড়ে তারজন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও ব্রাজিলে Google Wallet এ সিকিওর ID পাস স্টোর করারও সুবিধা রয়েছে ৷ যেখানে ওইসব দেশের নাগরিকরা পাসপোর্টের যাবতীয় তথ্য স্টোর করে রাখতে পারবেন ৷ এবং প্রয়োজনে সেই তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন ৷
গুগল জানিয়েছে, নতুন এই ফিচারটি অ্যাডভান্সড প্রাইভেসি টুল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ৷ ফলে তথ্য চুরির সম্ভাবনা নেই ৷ দ্বিতীয়ত, ফিজিক্যাল কার্ড কোনও জায়গায় জমা করলে কার্ডের সব তথ্য অ্যাকসেস করা সম্ভব ৷ কিন্তু ডিজিট্যাল আইডির ক্ষেত্রে সেনসেটিভ তথ্য হাইড করা সম্ভব ৷ ফলে আধার কার্ডে থাকা সব তথ্য থার্ড পার্টি অ্যাকসেস সম্ভব নয় ৷
এই পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে হোটেল বা বিমানবন্দরের চেক-ইন থেকে শুরু করে ডিজিট্যাল ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া আরও সহজতর হবে ৷ পাশাপাশি মোবাইল নির্ভর আইডেনটিটি সলিউশনে আরও জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷