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হারানো জিনিসের খোঁজ মিলবে সহজেই, Google লঞ্চ করল Pixel Tag

এটি Google Find Hub নেটওয়ার্ক নির্ভর একটি পরিষেবা ৷ এই ডিভাইসটির সঙ্গে GPS পরিষেবা সংযুক্ত করা থাকে ৷

Google launch its first Pixel tag device
Google লঞ্চ করল Pixel Tag (ছবি - Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 12:47 PM IST

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হায়দরাবাদ : শুধু ফোন এবং স্মার্ট ওয়াচ-ই লঞ্চ করেনি Google ৷ Made by Google ইভেন্টে Google লঞ্চ করল তাদের সর্বপ্রথম ট্যাগিং ডিভাইস ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Google Pixel Tag ৷ এতদিন পর্যন্ত Apple এর এই ধরনের ট্যাগিং ডিভাইস থাকলেও Google তা লঞ্চ করেনি ৷ কিন্তু Google প্রেমীরাও পেয়ে যাবেন তাঁদের পছন্দের ট্যাগিং ডিভাইস ৷

Google Pixel Tag কী ?

এটি একটি অতি ছোট ডিভাইস ৷ যা কোনও সামগ্রী হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ৷ আমাদের অনেকেরই গাড়ির চাবি বা অন্য় কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী খুঁজে পেতে সমস্যা হয় ৷ সেক্ষেত্রে ওই সামগ্রীর সঙ্গে Google Pixel Tag সংযুক্ত করে রাখলে সহজেই খোঁজ মিলবে ৷

কীভাবে কাজ করে এই ডিভাইসটি ?

এটি Google Find Hub নেটওয়ার্ক নির্ভর একটি পরিষেবা ৷ এই ডিভাইসটির সঙ্গে GPS পরিষেবা সংযুক্ত করা থাকে ৷ এবং অন্যদিকে ডিভাইসটি স্মার্টফোনের সঙ্গেও কানেক্ট থাকে ৷ এই ডিভাইসটি ব্যবহার করার জন্য ফোনে Google Find Hub অ্য়াপটি ডাউনলোড করতে হবে ৷ এবং তারপর ডিভাইসটির সঙ্গে ফোনের কানেক্ট করতে হবে ৷

ধরে নিন হঠাৎ করে আপনি আপনার গাড়ির চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না ৷ বাড়ির বিভিন্ন জায়গা বা অন্য়ত্র খুঁজেও মিলছে না সন্ধান ৷ সেক্ষেত্রে ওই চাবিতে যদি Google Pixel Tag থাকে তাহলে আপনি Find Hub অ্যাপের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে আপনার চাবিটি ৷ সহজেই মিলবে তার সন্ধান ৷ 20 অগস্ট থেকে এই ডিভাইসটিও বিক্রি শুরু হবে ৷ ভারতে এর দাম রাখা হয়েছে 3799 টাকা ৷

এই ডিভাইসগুলির পাশাপাশি Pixel Buds Pro 2 এবং Pixel Buds 2a-তেও সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ Pixel Buds Pro 2-তে ডায়নামিক Active Noise Cancellation দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি Gemini Audio Control, Pixel Watch Sleep সিঙ্ক-এর সুবিধা রয়েছে ৷ এর ফলে আপনি ঘুমিয়ে পড়লে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে গান ৷ তবে এর জন্য অবশ্যই Google Pixel Watch অবশ্যই থাকতে হবে ৷

সব মিলিয়ে Made By Google ইভেন্টে একাধিক ফ্ল্যাগশিপ প্রডাক্ট লঞ্চের পাশাপাশি পুরনো প্রডাক্টে আপগ্রেডশনও নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তবে ভারতে ফিটবিট এয়ার লঞ্চের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷

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