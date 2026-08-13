হারানো জিনিসের খোঁজ মিলবে সহজেই, Google লঞ্চ করল Pixel Tag
এটি Google Find Hub নেটওয়ার্ক নির্ভর একটি পরিষেবা ৷ এই ডিভাইসটির সঙ্গে GPS পরিষেবা সংযুক্ত করা থাকে ৷
Published : August 13, 2026 at 12:47 PM IST
হায়দরাবাদ : শুধু ফোন এবং স্মার্ট ওয়াচ-ই লঞ্চ করেনি Google ৷ Made by Google ইভেন্টে Google লঞ্চ করল তাদের সর্বপ্রথম ট্যাগিং ডিভাইস ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Google Pixel Tag ৷ এতদিন পর্যন্ত Apple এর এই ধরনের ট্যাগিং ডিভাইস থাকলেও Google তা লঞ্চ করেনি ৷ কিন্তু Google প্রেমীরাও পেয়ে যাবেন তাঁদের পছন্দের ট্যাগিং ডিভাইস ৷
Google Pixel Tag কী ?
এটি একটি অতি ছোট ডিভাইস ৷ যা কোনও সামগ্রী হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ৷ আমাদের অনেকেরই গাড়ির চাবি বা অন্য় কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী খুঁজে পেতে সমস্যা হয় ৷ সেক্ষেত্রে ওই সামগ্রীর সঙ্গে Google Pixel Tag সংযুক্ত করে রাখলে সহজেই খোঁজ মিলবে ৷
কীভাবে কাজ করে এই ডিভাইসটি ?
এটি Google Find Hub নেটওয়ার্ক নির্ভর একটি পরিষেবা ৷ এই ডিভাইসটির সঙ্গে GPS পরিষেবা সংযুক্ত করা থাকে ৷ এবং অন্যদিকে ডিভাইসটি স্মার্টফোনের সঙ্গেও কানেক্ট থাকে ৷ এই ডিভাইসটি ব্যবহার করার জন্য ফোনে Google Find Hub অ্য়াপটি ডাউনলোড করতে হবে ৷ এবং তারপর ডিভাইসটির সঙ্গে ফোনের কানেক্ট করতে হবে ৷
Introducing Google Pixel Tag, our first-ever finder tag. Attach it to your keys or slip it into your luggage to easily find the things you need, whether they’re near or far, right in Find Hub. pic.twitter.com/wN7HNI19BI— Google (@Google) August 12, 2026
ধরে নিন হঠাৎ করে আপনি আপনার গাড়ির চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না ৷ বাড়ির বিভিন্ন জায়গা বা অন্য়ত্র খুঁজেও মিলছে না সন্ধান ৷ সেক্ষেত্রে ওই চাবিতে যদি Google Pixel Tag থাকে তাহলে আপনি Find Hub অ্যাপের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে আপনার চাবিটি ৷ সহজেই মিলবে তার সন্ধান ৷ 20 অগস্ট থেকে এই ডিভাইসটিও বিক্রি শুরু হবে ৷ ভারতে এর দাম রাখা হয়েছে 3799 টাকা ৷
এই ডিভাইসগুলির পাশাপাশি Pixel Buds Pro 2 এবং Pixel Buds 2a-তেও সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ Pixel Buds Pro 2-তে ডায়নামিক Active Noise Cancellation দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি Gemini Audio Control, Pixel Watch Sleep সিঙ্ক-এর সুবিধা রয়েছে ৷ এর ফলে আপনি ঘুমিয়ে পড়লে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে গান ৷ তবে এর জন্য অবশ্যই Google Pixel Watch অবশ্যই থাকতে হবে ৷
সব মিলিয়ে Made By Google ইভেন্টে একাধিক ফ্ল্যাগশিপ প্রডাক্ট লঞ্চের পাশাপাশি পুরনো প্রডাক্টে আপগ্রেডশনও নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তবে ভারতে ফিটবিট এয়ার লঞ্চের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷