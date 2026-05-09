ভারতে সার্ভার ও ড্রোন তৈরির পরিকল্পনা Google-এর, দেশের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা

এপ্রিল মাসে গুগল ক্লাউড নেক্সট 2026 পিচাই বলেছিলেন, ক্লাউড ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে করবে Google ৷

Google is planning to invest in india to produce servers and drones
ভারতে সার্ভার ও ড্রোন তৈরির পরিকল্পনা Google-এর
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 10:38 AM IST

হায়দরাবাদ : ভারতে ড্রোন ও সার্ভার তৈরির জন্য বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে টেক জায়ান্ট Google ৷ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘোষণা করেছেন ৷ পাশাপাশি AI পরিকাঠামো গঠনেও আরও বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে ৷ এবং ভারতে সার্ভার ও ড্রোন তৈরি করা হবে বলেও পরিকল্পনা তাদের ৷" এই পোস্টের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন বৈষ্ণব ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে Google এর দুই প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷

এর আগে Google CEO একটি ঘোষণা করেন ৷ সেখানে জানানো হয়, তারা AI পরিকাঠামো গঠনে মোট 185 বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করবে ৷ তারপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে গুগলের প্রতিনিধিদের এই বৈঠক আরও গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

এপ্রিল মাসে গুগল ক্লাউড নেক্সট 2026 (Google Cloud Next 2026) সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় পিচাই বলেছিলেন, মেশিন লার্নিংয়ের জন্য যে বিনিয়োগ তারা করে তার থেকেও 50 শতাংশ বেশি বিনিয়োগ ক্লাউড ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ করবে তারা ৷

ইতিমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপটনমে একটি 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে গিগাওয়াট স্কেলের AI ইকোসিস্টেম তৈরি করবে ৷ ইতিমধ্যে সেখানে ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়েছে ৷ 1 গিগাওয়াট হাইপারস্কেলের ওই ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য 600 একর জমি দিয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ সরকার ৷

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছিলেন, ভারত গোটা বিশ্বের বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাপ্লাই চেইন পার্টনার হতে চলেছে ৷

একাধিক বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরির ক্ষেত্রেও Google যে ভারতকে পাখির চোখ করেছে সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ তার কারণ ইতিমধ্যে ভারতে Google Pixel তৈরির কাজ শুরু করেছে মাউন্টেনভিউ ওই টেক জায়ান্ট ৷ সেক্ষেত্রে এই কাজে তাদের সহায়তা করছে Foxconn এবং Dixon ৷ অন্যদিকে 2023 সালে HP র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতে তারা তৈরি করছে Chromebook ৷ এবং এক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করছে Flex ৷

