ETV Bharat / technology

পাসওয়ার্ড ভুলে গেলেও মিলবে Sign-in এর সুযোগ, Google-এ আসছে 'Selfie Video' রিকভারি ফিচার

Google জানিয়েছে, এই ফিচার ব্যবহার করতে হলে প্রথমে ব্যবহারকারীকে একটি ছোট সেলফি ভিডিয়ো রেকর্ড করতে হবে।

Google Introduces Selfie Video to Sign In your account
প্রতীকী ছবি (ছবি- Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : Google অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে নতুন একটি ফিচার চালু করা হচ্ছে । এবার থেকে ব্যবহারকারীরা 'Selfie Video'-র মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় যাচাই করে Google অ্যাকাউন্টে সাইন-ইন করতে বা অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার (Account Recovery) করতে পারবেন। বিশেষ করে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে বা নিজের পরিচিত ডিভাইস ব্যবহার করতে না পারলে এই নতুন ফিচার কাজে লাগবে।

Google জানিয়েছে, এই ফিচার ব্যবহার করতে হলে প্রথমে ব্যবহারকারীকে একটি ছোট সেলফি ভিডিয়ো রেকর্ড করতে হবে। ভিডিয়ো রেকর্ড করার সময় স্ক্রিনে দেখানো নির্দেশ অনুযায়ী মাথা বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে হবে, যাতে মুখের একাধিক দিক ক্যামেরায় ধরা পড়ে। এই ভিডিয়ো ব্যবহারকারীর সম্মতি নিয়ে Google অ্যাকাউন্টে নিরাপদভাবে স্টোর করা হবে।

পরবর্তীতে যদি কোনও কারণে ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করতে না পারেন, তাহলে আবার একটি নতুন সেলফি ভিডিয়ো রেকর্ড করতে হবে। Google সেই নতুন ভিডিয়োর সঙ্গে আগে থেকে স্টোর করা ভিডিয়োটি মিলিয়ে ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করবে। সবকিছু ঠিক থাকলে অ্যাকাউন্টে পুনরায় সাইন ইন করার অনুমতি দেওয়া হবে।

সংস্থার দাবি, এই ব্যবস্থায় একাধিক নিরাপত্তা স্তর (Security Checks) ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু মুখের মিল দেখাই নয়, ভিডিয়োটি লাইভ কি না, সেটিও পরীক্ষা করা হবে। এছাড়া ডিপফেক (Deepfake) বা অন্য কারও ছবি কিংবা ভিডিয়ো ব্যবহার করে প্রতারণার চেষ্টা রুখতেও বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

Google আরও জানিয়েছে, সংরক্ষিত সেলফি ভিডিও এনক্রিপ্টেড অবস্থায় রাখা হবে এবং ব্যবহারকারী চাইলে যেকোনও সময় সেটি মুছে ফেলতে পারবেন। ডিফল্টভাবে এই ভিডিয়ো শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টে সাইন-ইন বা অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের কাজেই ব্যবহার করা হবে। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীর আলাদা সম্মতি প্রয়োজন হবে।

বর্তমানে Google অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের জন্য পাসওয়ার্ড, টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA), ট্রাস্টেড ডিভাইস, রিকভারি ফোন নম্বর এবং রিকভারি ই-মেলের মতো একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। নতুন Selfie Video সেই তালিকায় আরও একটি বিকল্প হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে কোনও ব্যবহারকারী যদি নিজের ফোন, কম্পিউটার বা অন্য অথেনটিকেশন পদ্ধতির অ্যাক্সেস হারিয়ে ফেলেন, তাহলেও অ্যাকাউন্ট ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

তবে বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহারের কারণে প্রাইভেসি নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে Google স্পষ্ট করেছে, ব্যবহারকারীর সম্মতি ছাড়া এই ভিডিয়ো অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে না এবং পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণেই থাকবে।

Read More - PDF ফাইল ট্রান্সফার আরও সহজ, নতুন ফিচার লঞ্চ Whatsapp-এর

TAGGED:

GOOGLE
GOOGLE SELFIE VIDEO
GOOGLE ACCOUNT SIGN IN
GOOGLE ACCOUNT RECOVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.