Chrome-এ AI Mode চালু করল Google ! আরও সহজ হবে অনলাইন ব্রাউজিং
Published : April 17, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : গুগল ক্রোমের ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বড় সুসংবাদ। বর্তমানে প্রায় 3 বিলিয়ন ব্যবহারকারী এই ব্রাউজার ব্যবহার করেন ৷ এর ট্যাব স্ট্রিপে দেওয়া হয়েছে “Ask Gemini” অপশন ৷ অর্থাৎ Google Chrome এ এবার AI প্রযুক্তিতে সার্চিং সম্ভব ৷ এবং একাধিক অপশন আরও সহজেই ব্যবহার করা যাবে ৷
সাইড-বাই-সাইড উইন্ডো:
এতদিন পর্যন্ত AI মোডে কোনও সার্চ করলে কোনও লিঙ্কে ক্লিক করলে নতুন ট্যাবে পেজ খুলতো । ফলে ব্যবহারকারীকে বারবার ট্যাব সুইচ করতে হতো । এই সমস্যার সমাধানে গুগল এখন নিয়ে এসেছে সাইড-বাই-সাইড উইন্ডো ফিচার । AI মোড চালু থাকা অবস্থায় কোনও ওয়েবপেজ খুললে তা পাশাপাশি উইন্ডোতে দেখা যাবে । এতে AI চ্যাট এবং ওয়েবপেজ একসঙ্গে দেখা যাবে ৷ পাশাপাশি AI-কে প্রশ্ন করা এবং ফলো-আপ জিজ্ঞাসা করা অনেক সহজ হয়ে যাবে ।
ধরুন আপনি একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্টে ল্যাটে বানানোর জন্য কফি মেকার কিনতে চান ৷ আপনি AI মোডে সার্চ করে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অপশন পাবেন । কোনও মডেল পছন্দ হলে রিটেলারের ওয়েবসাইটটি সাইড উইন্ডোতে খুলতে পারবেন ৷ এবং ওই অ্যাপ্লায়েন্সেস সম্পর্কে আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে তা AI জিজ্ঞাসা করতে পারবেন ৷
গুগল জানিয়েছে, এই ফিচারটি ইতিমধ্যে টেস্টাররা পছন্দ করেছেন ৷ বিশেষ করে লং আর্টিকেল বা ভিডিও দেখার সময় ট্যাব সুইচ না করে একসঙ্গে সবকিছু দেখতে পারছিলেন তাঁরা ৷ ফলে তাদের কাজের ফোকাস নষ্ট হয়নি।
AI মোডের আরেকটি দারুণ নতুন ফিচার হলো সার্চ অ্যাক্রস রিসেন্ট ট্যাবস (Search Accross Recent Tabs) । ডেস্কটপ বা মোবাইল উভয় জায়গাতেই এখন সার্চ বক্সের “প্লাস” মেনু থেকে রিসেন্ট ট্যাবগুলিকে AI কয়্যারিতে যোগ করতে পারবেন । এছাড়া ট্যাবের সঙ্গে ইমেজ বা পিডিএফের মতো ফাইলও একসঙ্গে যোগ করে প্রশ্ন করা যাবে।
গুগলের এই নতুন AI Mode ব্যবহারকারীদের ব্রাউজিং অভিজ্ঞতাকে আরও স্মার্ট ও সুবিধাজনক করে তুলবে । ট্যাবের মধ্যে সার্চ করার জন্য সময় বাঁচবে এবং কাজের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে । বিশেষ করে যারা রিসার্চ, শপিং, পড়াশোনা বা প্রফেশনাল কাজে ক্রোম ব্যবহার করেন, তাদের জন্য এটি একটি গেম চেঞ্জার হতে পারে । এই ফিচারগুলো ধাপে ধাপে সব ক্রোম ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে বলে গুগল জানিয়েছে।