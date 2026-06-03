ভুয়ো ফোনকল আর ঢুকবে না স্মার্টফোনে ! Google লঞ্চ করল নতুন টুল, জানুন কীভাবে ব্যবহার করবেন

ভুয়ো ফোনকল আর ঢুকবে না স্মার্টফোনে ! Google লঞ্চ করল নতুন টুল, জানুন কীভাবে ব্যবহার করবেন
AI কলিং সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত তথ্য, OTP, PIN হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা ৷ তা আটকাতেই নতুন টুল লঞ্চ করল Google ...
Published : June 3, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দরাবাদ : ডিজিট্যাল স্ক্যাম আটকাতে এবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল Google ৷ তাদের তরফে একটি ফেক কল ডিটেকশন টুল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যা স্ক্যাম কল ডিটেক্ট করতে পারবে ৷ এবং তা ব্যবহারকারীকে জানাবে ৷
ডিজিট্যাল প্রতারণার ঘটনা বেড়েই চলেছে ৷ ভুয়ো লিঙ্ক পাঠিয়ে যেমন ফিশিং অ্যাটাক করা হচ্ছে তেমনই AI কলিং সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত তথ্য, OTP, PIN হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা ৷ মুহূর্তে লাখ লাখ টাকা চলে যাচ্ছে প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে ৷ আর সেই কারণে নতুন ফিচার চালু করেছে Google ৷ তবে এই ফিচার শুধুমাত্র Android ব্যবহারকারীরা পাবেন ৷
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচার ?
যখনই কোনও অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসবে তখন ওই ফিচারটি নিজে থেকেই অ্যাকটিভ হবে ৷ এবং ফোনের কথা ডিকোড করতে শুরু করবে ৷ অপর প্রান্তে যাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে তিনি সত্যিই একজন মানুষ নাকি ডিপফেকের মাধ্যমে ভয়েস ক্লোনিং করা হয়েছে তা ডিটেক্ট করবে ৷ এবং ব্যবহারকারীকে জানাবে ৷ পুরো কাজটিই হবে রিয়েল টাইমে ৷ অর্থাৎ কথা বলতে বলতেই পুরো কাজটি সম্পন্ন হবে ৷
কী কী সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ?
বর্তমানে AI ব্যবহার করে ডিপফেক ভয়েস ক্লোনিং করা হচ্ছে ৷ নামী ব্যক্তি বা পরিচিত কারোর ভয়েস নকল করে অবিকল ভয়েস তৈরি করে প্রতারণা করা হচ্ছে ৷ লাখ লাখ টাকা কয়েক সেকেন্ডে হাতিয়ে নিচ্ছে অপরিচিত প্রতারকরা ৷ যাদের নাম, ছবি জানা প্রায় অসম্ভব ৷ এছাড়াও VPN ব্যবহার করা হচ্ছে কলিংয়ের জন্য ৷ সেই কারণে কোথা থেকে ফোন করছে প্রতারকরা এবং তাদের আসল নম্বর সন্ধান করা একপ্রকার অসম্ভব ৷
আপনার ফোনে কীভাবে এই ফিচারটি চালু করবেন ?
যেহেতু এটি ফ্রড ডিটেকশন টুল তাই এটি বাই ডিফল্ট চালু থাকবে ৷ অর্থাৎ নিজে থেকেই এটি চালু হবে ৷ এবং স্মার্টফোনে আননোন নম্বর থেকে কল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওই টুল অ্যাকটিভ হবে এবং ফ্রড কল ডিটেক্স করতে পারবেন ৷
Google এর তরফে এই বিষয়ে কী জানানো হয়েছে ?
নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ও স্ক্যাম বন্ধ করার জন্য Android চালু করছে একটি ফেক কল ডিটেকশন টুল ৷ এটি সর্বপ্রথম একটি টুল যা ফেক কল রিয়েল টাইমে ডিটেক্ট করতে পারবে এবং তা ব্যবহারকারীকে জানাতে সক্ষম হবে ৷ Android ডিভাইসে এই টুলটি চালু করা হচ্ছে ৷