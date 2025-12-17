কতটা মদ খেয়েছেন ? জানিয়ে দেবে Google Health Connect

কতটা মদ খেয়েছেন ? জানিয়ে দেবে Google Health Connect
Published : December 17, 2025 at 9:22 AM IST
Google Health Connect অ্য়াপ লঞ্চ হয়েছিল 2022 মাসে ৷ সেখানে মোট 40 ধরনের বিভিন্ন ডাটা দেখানো হত ৷ এরপর একাধিক ফিচার বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৷ তারমধ্যে রয়েছে, যোগ, মেডিটেশন ৷ এছাড়াও অ্য়ালার্জি, ভ্য়াকসিন এবং ল্যাবরেটরি সহ বিভিন্ন মেডিক্যাল রেকর্ড রাখাও সম্ভব হয় এই অ্য়াপে ৷ এবার ফের নতুন ফিচার অ্য়াড করা হল এই হেল্থ কানেক্ট অ্য়াপে ৷
প্রায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফিচার আপডেট করে Google Health Connect ৷ Apple Health অ্য়াপের সঙ্গে নিয়মিত প্রতিযোগিতায় রয়েছে এটি ৷ Android Authority র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বেশ কয়েকটি নতুন ফিচার যোগ হচ্ছে আপডেটেড ভার্সনে ৷
গতমাসে Android Canary রিলিজ করেছে, মেইন হেল্থ কানেক্ট পেজটি রিডিজাইন করছে Google ৷ যেখানে হেল্থ অ্য়াপগুলি কানেক্ট করা সম্ভব ৷ এর পাশাপাশি App Permission মেনুও সরিয়ে দিয়েছে অ্য়াপটি ৷ পরিবর্তে See more health App অপশন শো করবে সেখানে ৷ ব্যবহারকারীরা রিসেন্ট ডেটা অ্য়াকসেস হিস্ট্রিও দেখতে পাবেন ৷
Browse health records পেজটি পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে App Access স্ক্রিনটিতে আপডেট দেওয়া হয়েছে ৷ অর্গানাইজড ভাবে সব ডেটা দেখানো হয়েছে ৷ এদিকে কোড অ্যানালসিসিসরা জানিয়েছেন, অ্য়ালকোহল কনজামশন ডেটাও জানাতে পারবে Health Connect ৷ এবং কোন ধরনের অ্য়ালকোহল গ্রহণ করেছেন সেই ডেটাও জানাতে পারবে এই অ্য়াপ ৷
এর আগে সোমবার Apple Fitness + লঞ্চ হয় ভারতে ৷ ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য মোট 12টি ওয়ার্কআউট টিপস দেবে এই অ্য়াপটি ৷ তার মধ্যে রয়েছে যোগ, HIIT, পিলেটস, ডান্স, সাইক্লিং, কিক বক্সিং এবং মেডিটেশন ৷ পাঁচ মিনিট থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত প্রতিটি ওয়ার্কআউট রয়েছে ৷
এছাড়াও প্রত্য়েক ব্যবহারকারীর জন্য কাস্টমাইজড ওয়ার্কআউট প্ল্য়ানও রয়েছে ৷ অন্যদিকে যে সব ব্যবহারকারী অ্য়াপল ওয়াচ ব্যবহার করেন তাঁরা হার্ট রেট, ক্যালোরি বার্ন ট্র্য়াকিংও করতে পারবেন এই প্ল্য়ানের মাধ্যমে ৷
এর পাশাপাশি অ্য়াপটির সঙ্গে মিউজিক সংযুক্তিকরণ করা রয়েছে ৷ ফলে ওয়ার্কআউট করতে করতে গানও শুনতে পারবেন ৷ মিউজিকের মধ্যেও একাধিক জনার অ্য়াড করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে আনবিট অ্য়ান্থেম, HipHop/ R&B এবং ল্যাটিন গ্রোভস ৷ এছাড়াও K-Pop ক্যাটাগরিও জনার সেকশনের মধ্যে অ্য়াড করছে Apple ৷ এর সঙ্গে টেলর সুইফট, কোল্ডপ্লে-র মতো গীতিকারদের প্লেলিস্টও অ্য়াড করা হয়েছে ৷