বিরাট বিপদে Google ? তথ্য চুরির অভিযোগে জরিমানা 6,23,26,76,822 টাকা !
Google : অভিযোগ করা হয়েছিল, Google Assistant ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের তথ্য (মূলত কথপোকথন) রেকর্ড করা হয়েছে ৷
Published : January 27, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ : ব্যবহারকারীদের তথ্য চুরির অভিযোগে 68 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হল টেক জায়ান্ট Google কে ৷ যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ ক্যালিফোর্নিয়ার এই সংস্থা ৷ এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য গুগলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম BBC ৷ Google এর তরফে জানানো হয়েছে, আইনি ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতেই ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিয়েছে তারা ৷ কিন্তু ডেটা চুরি হয়নি বলে স্পষ্ট জানিয়েছে তারা ৷
কী অভিযোগ উঠেছে?
গুগলের বিরুদ্ধে একটি ক্লাস অ্য়াকসন মামলা দায়ের করা হয় ৷ সেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল, Google Assistant ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের তথ্য (মূলত কথপোকথন) রেকর্ড করা হয়েছে ৷ এবং তা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করেছে গুগল ৷ যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ গুগল ৷
তথ্য বিক্রি করে কী লাভ?
বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে ব্যবহারকারীদের তথ্য বিক্রি করার ফলে টার্গেটেড অডিয়েন্স পাওয়া সম্ভব ৷ এবং কোনও পণ্য়ের প্রচার করার সময় নির্দিষ্ট গ্রুপের কাস্টমারকে ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি সেই পণ্যের বিজ্ঞাপন পাঠানো সম্ভব ৷
Google Assistant সাধারণতঃ ইনঅ্য়াকটিভ মোডে থাকে ৷ Hey Google বলার সঙ্গে সঙ্গে এটি অ্য়াকটিভেট হয় এবং কমিউনিকেশন শুরু করে ৷ যে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, ইনঅ্য়াকটিভ অবস্থাতে থাকার সময় কথপোকথন রেকর্ড করেছে Google Assistant ৷ এবং তা সার্ভারে পাঠানো হয়েছে ৷ যদিও Google এর তরফে জানানো হয়েছে, এই অভিযোগ সত্য নয় ৷ তারা কোনও ইউজার ডেটা স্টোর করে না ৷ এবং ইনঅ্যাকটিভ অবস্থায় কোনও রেসপন্স করে না ৷
যে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে কোনও একা অভিযোগকারী নেই ৷ বদলে অনেকে মিলেই এই অভিযোগ করেছেন ৷ ফলে গুগল যে ক্ষতিপূরণ দেবে তা সকলে মিলেই ভাগ করতে নিতে পারবেন ৷ তবে এর মধ্যে 22 মিলিয়ন মার্কিন ডলার শুধুমাত্র আইনজীবীরাই দাবি করতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷
এর আগে চলতি মাসে একই অভিযোগ উঠেছিল কুপার্টিনোর সংস্থা Apple এর বিরুদ্ধে ৷ সেখানে Apple কে 95 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয়েছিল ৷ অভিযোগপত্রে বলা হয়েছিল, ব্যবহারকারীর কথপোকথন রেকর্ড করে তা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পাঠায় Siri ৷