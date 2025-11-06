ETV Bharat / technology

কোন জায়গায় আপনার গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ? আগেই জানাবে Google Maps; 10টি নতুন ফিচার লঞ্চ

Google Maps Update: নতুন যে 10টি ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে তারমধ্য়ে সবগুলিই ভারতের ব্য়বহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে

Google has updated 10 features in its map for user safety
নতুন 10টি ফিচার লঞ্চ করেছে গুগল ম্যাপ (সৌজন্যে- Google Maps Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 6, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ: ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে 10টি নতুন ফিচার লঞ্চ করল Google Maps ৷ তারমধ্যে রয়েছে Google Gemini নির্ভরশীল AI ফিচার, সেফটি এবং ডিসরাপশন নোটিফিকেশন এবং ট্রাভেল মোড ৷ এছাড়াও হ্য়ান্ডস ফ্রি ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স এবং স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য় পাবেন ব্য়বহারকারীরা ৷

নতুন যে 10টি ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে তারমধ্য়ে সবগুলিই ভারতের ব্য়বহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটি ফিচার অন্য় দেশের ব্যবহারকারীরাও ব্যবহার করতে পারবেন ৷

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে হ্য়ান্ডস ফ্রি কনভার্সনাল ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স ৷ কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এই ফিচারে ? মূলত এই ফিচারে গুগল জেমিনাই-কে ম্য়াপসের মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ড্রাইভ করার সঙ্গে সঙ্গে জেমিনাই-কে লোকাল প্লেস সম্পর্কে ভয়েস ফিচারে প্রশ্ন করা যাবে ৷ এবং জেমিনাইও সেই প্রশ্নের জবাব দেবে ভয়েস নোটের মাধ্য়মে ৷ এছাড়াও গন্তব্য় রুটের কোথায় কোথায় EV চার্জিং স্টেশন রয়েছে সেই বিষয়েও জানাতে থাকবে জেমিনাই ৷ অন্যদিকে গন্তব্য স্থানে কেউ অপেক্ষা করলে তার সঙ্গেও যাতায়াতের তথ্য় শেয়ার করা সম্ভব ৷

এখানেই শেষ নয়, Google এর তরফে জানানো হয়েছে, ম্য়াপসে যেভাবে জেমিনাই-কে সংযুক্ত করা হচ্ছে তাতে একসঙ্গে একাধিক প্রশ্নের জবাব পাবেন ব্য়বহারকারী ৷ উদাহরণ হিসেবে গুগলের তরফে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল ৷ জানতে চাওয়া হয়েছিল, "গন্তব্যরুটের কয়েক মাইলের মধ্যে কি কোনও বাজেট ফ্রেন্ডলি রেস্তরাঁ আছে, যেখানে ভেজ খাবার পাওয়া সম্ভব ? এবং সেখানে পার্কিংয়ের সুবিধা থাকতে হবে ৷" এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পেরেছে জেমিনাই ৷ এর সঙ্গে গন্তব্য়স্থল সম্পর্কেও যাবতীয় তথ্য় দিতে সমর্থ গুগল ম্যাপ ৷

এখানেই শেষ নয়, ব্য়বহারকারীদের সুরক্ষা দিতেও তৎপর গুগল ম্যাপ ৷ গন্তব্যরুটের কোন কোন এলাকায় বেশি দূর্ঘটনা হয়, সেই বিষয়েও চালককে তথ্য় দেবে গুগল ম্যাপ ৷ ফলে সেই দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান পৌঁছনোর আগেই সতর্ক থাকবেন চালক ৷ নির্ভুলভাবে এই তথ্য প্রদান করার জন্য বিভিন্ন সরকারি তথ্য ব্যবহার করেছে সংস্থাটি ৷ প্রাথমিকভাবে গুরগাঁও, হায়দরাবাদ, চন্ডীগড় এবং ফরিদাবাদ এলাকার তথ্য পাওয়া যাবে ৷ এবং তারপর গাজিয়াবাদ, নয়ডা, জয়পুর, লখনউ, মুম্বইয়ের তথ্য়ও জানা সম্ভব ৷

পাশাপাশি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধেছে গুগল ৷ ফলে কোনও রাস্তা বন্ধ থাকলে তার রিয়েল টাইম ডেটা ফুটে উঠবে ব্য়বহারকারীর স্মার্টফোনে ৷ একইসঙ্গে কোন রাস্তায় গাড়ির গতিবেগের ঊর্ধ্বসীমাও জানতে পারবেন ব্য়বহারকারীরা ৷

GOOGLE MAPS
