কোন জায়গায় আপনার গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ? আগেই জানাবে Google Maps; 10টি নতুন ফিচার লঞ্চ

কোন জায়গায় আপনার গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ? আগেই জানাবে Google Maps; 10টি নতুন ফিচার লঞ্চ
Published : November 6, 2025 at 3:52 PM IST
হায়দরাবাদ: ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে 10টি নতুন ফিচার লঞ্চ করল Google Maps ৷ তারমধ্যে রয়েছে Google Gemini নির্ভরশীল AI ফিচার, সেফটি এবং ডিসরাপশন নোটিফিকেশন এবং ট্রাভেল মোড ৷ এছাড়াও হ্য়ান্ডস ফ্রি ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স এবং স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য় পাবেন ব্য়বহারকারীরা ৷
নতুন যে 10টি ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে তারমধ্য়ে সবগুলিই ভারতের ব্য়বহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটি ফিচার অন্য় দেশের ব্যবহারকারীরাও ব্যবহার করতে পারবেন ৷
সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে হ্য়ান্ডস ফ্রি কনভার্সনাল ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স ৷ কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এই ফিচারে ? মূলত এই ফিচারে গুগল জেমিনাই-কে ম্য়াপসের মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ড্রাইভ করার সঙ্গে সঙ্গে জেমিনাই-কে লোকাল প্লেস সম্পর্কে ভয়েস ফিচারে প্রশ্ন করা যাবে ৷ এবং জেমিনাইও সেই প্রশ্নের জবাব দেবে ভয়েস নোটের মাধ্য়মে ৷ এছাড়াও গন্তব্য় রুটের কোথায় কোথায় EV চার্জিং স্টেশন রয়েছে সেই বিষয়েও জানাতে থাকবে জেমিনাই ৷ অন্যদিকে গন্তব্য স্থানে কেউ অপেক্ষা করলে তার সঙ্গেও যাতায়াতের তথ্য় শেয়ার করা সম্ভব ৷
এখানেই শেষ নয়, Google এর তরফে জানানো হয়েছে, ম্য়াপসে যেভাবে জেমিনাই-কে সংযুক্ত করা হচ্ছে তাতে একসঙ্গে একাধিক প্রশ্নের জবাব পাবেন ব্য়বহারকারী ৷ উদাহরণ হিসেবে গুগলের তরফে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল ৷ জানতে চাওয়া হয়েছিল, "গন্তব্যরুটের কয়েক মাইলের মধ্যে কি কোনও বাজেট ফ্রেন্ডলি রেস্তরাঁ আছে, যেখানে ভেজ খাবার পাওয়া সম্ভব ? এবং সেখানে পার্কিংয়ের সুবিধা থাকতে হবে ৷" এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পেরেছে জেমিনাই ৷ এর সঙ্গে গন্তব্য়স্থল সম্পর্কেও যাবতীয় তথ্য় দিতে সমর্থ গুগল ম্যাপ ৷
এখানেই শেষ নয়, ব্য়বহারকারীদের সুরক্ষা দিতেও তৎপর গুগল ম্যাপ ৷ গন্তব্যরুটের কোন কোন এলাকায় বেশি দূর্ঘটনা হয়, সেই বিষয়েও চালককে তথ্য় দেবে গুগল ম্যাপ ৷ ফলে সেই দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান পৌঁছনোর আগেই সতর্ক থাকবেন চালক ৷ নির্ভুলভাবে এই তথ্য প্রদান করার জন্য বিভিন্ন সরকারি তথ্য ব্যবহার করেছে সংস্থাটি ৷ প্রাথমিকভাবে গুরগাঁও, হায়দরাবাদ, চন্ডীগড় এবং ফরিদাবাদ এলাকার তথ্য পাওয়া যাবে ৷ এবং তারপর গাজিয়াবাদ, নয়ডা, জয়পুর, লখনউ, মুম্বইয়ের তথ্য়ও জানা সম্ভব ৷
পাশাপাশি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধেছে গুগল ৷ ফলে কোনও রাস্তা বন্ধ থাকলে তার রিয়েল টাইম ডেটা ফুটে উঠবে ব্য়বহারকারীর স্মার্টফোনে ৷ একইসঙ্গে কোন রাস্তায় গাড়ির গতিবেগের ঊর্ধ্বসীমাও জানতে পারবেন ব্য়বহারকারীরা ৷