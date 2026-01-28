প্রফেশনালদের মতো ছবি এডিট করবেন ? ভারতে নতুন ফিচার লঞ্চ করল Google
Google AI powered photo editing feature : বন্ধুর সানগ্লাস খুলে ফেলতে চাইলে এই অ্য়াপের মাধ্যমেই সম্ভব হবে ৷ কী ব্যাপার ? পড়ুন বিস্তারিত...
Published : January 28, 2026 at 5:33 PM IST
হায়দরাবাদ : AI পাওয়ার্ড ফোটো এডিটিং টুল লঞ্চ করল Google ৷ বুধবার অর্থাৎ 28 জানুয়ারি নতুন এই ফিচারটি ভারতে লঞ্চ করা হল ৷ নতুন এই ফিচারটির মাধ্যমে ভয়েস ও টেক্সট প্রম্পট দিয়ে স্টিল ইমেজ এডিট করা সম্ভব ৷ এই ফিচারটি Google Photos এর মধ্যেই পাওয়া যাবে ৷
Google এই সংক্রান্ত একটি ব্লগ পোস্ট করেছে ৷ সেখানে তারা লিখেছে, "এবার ভারতে ৷ Google Photos এ আপনার ছবি এডিট করুন কিছু কথা বলে ৷ আমরা লঞ্চ করছি একটি এডিটিং ফিচার ৷ যেখানে আপনি যেকোনও ছবি এডিট করতে পারবেন টেক্সট বা স্পিড কম্যান্ড দিয়ে ৷ Google AI Gemini পুরো কাজটি করবে ৷" Help me edit বাটন থেকে এই ফিচারটি অ্য়াকসেস করা যাবে ৷
ওই ব্লগে জানানো হয়েছে, কোনও বন্ধুর সানগ্লাস খুলে ফেলতে চাইলে এই অ্য়াপের মাধ্যমেই সম্ভব হবে ৷ এছাড়াও গোমড়া মুখে হাসি বসানো থেকে শুরু করে নতুন কোনও এলিমেন্ট জেনারেট করা সম্ভব হবে ৷" ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, বাংলা, তেলুগু ও গুজরাটি ভাষাতে এই ফিচার পাওয়া যাবে ৷ তবে এই AI এডিটিং টুল ব্যবহার করার জন্য ফোনে অন্তন 4GB RAM এবং Android 8.0 বা তার উপরের কোনও ভার্সন থাকতে হবে ৷
এরসঙ্গে আরও তিনটি নতুন ফিচার লঞ্চ করেছে গুগল ৷ যেগুলি হল কনভার্সসেশনাল এডিটিং, পার্সোনালাইজড এডিটিং এবং ন্যানো ব্যানানা ৷ কনভার্সসেশনাল এডিটিং এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই টুলস ও স্লাইডারের মধ্যে সুইচ করতে পারবেন ৷ কোনও টেক্সট প্রম্পট থেকে সরাসরি ইমেজ এডিটিং সম্ভব হবে ৷
পার্সোনালাইজড এডিটিং এর মাধ্যমে গ্রুপ ফটোর মধ্যে থেকে কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারের এডিটিং সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রেও কম্যান্ড প্রম্পট থেকে সরাসরি এডিটিং সম্ভব ৷ অন্যদিকে ন্যানো ব্যানানার মাধ্যমে যেকোনও রকম ট্রানজিশন সম্ভব ৷
তবে সবকটি মডেলের সঙ্গেই গুগল একটি লেবেল ব্যবহার করবে ৷ অর্থাৎ অরিজিন্যাল ইমেজের সঙ্গে AI এডিটেড ইমেজ বা AI জেনারেটেড ইমেজের পার্থক্য বোঝাতেই এই লেবেল ব্যবহার করা হবে বলে গুগলের তরফে জানানো হয়েছে ৷