নতুন AI ট্রান্সলেশন মডেল লঞ্চ Google এর, 55 টি ভাষায় অনুবাদ এখন আরও সহজ

Google TranslateGemma translation model : Google এর Hugging Face এবং Kaggle ওয়েবসাইট থেকে এই মডেলটি ডাউনলোড করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা

Google has launched TranslateGemma translation AI tool
Google এর Hugging Face এবং Kaggle ওয়েবসাইট থেকে এই মডেলটি ডাউনলোড করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা (ছবি - Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 4:16 PM IST

হায়দরাবাদ : নতুন একটি ট্রান্সলেশন মডেল লঞ্চ করল টেক জায়ান্ট Google ৷ নতুন ওই AI মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে TranslateGemma ৷ মোট 55টি ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম এই AI মডেলটি ৷ মোট তিনটি প্যারামিটার সাইজ রয়েছে এই মডেলে ৷ সেগুলি হল 4B, 12B এবং 27B ৷

Google এর Hugging Face এবং Kaggle ওয়েবসাইট থেকে এই মডেলটি ডাউনলোড করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এবং সেই মডেল ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও ডেভেলপার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সংস্থা বা অ্য়াপ ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজনে Vertex AI এবং Gemma Cookbook থেকে ডাউনলোড করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ টেক্সট এবং ইমেজ ইনপুট থেকে ট্রান্সলেশন করতে সক্ষম এই AI মডেলটি ৷

তিনটি প্যারামিটার সাইজ কী কী ?

4B মডেল - এটা সবথেকে হাল্কা বা অগভীর AI মডেল ৷ যা মূলত মোবাইল ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহার করা হয় ৷

12B মডেল - এই মডেলটি পারফরম্যান্স এবং এফিসিয়েন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ৷ এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীর ল্যাপটপে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায় ৷ গবেষণা সম্পর্কিত কাজকর্ম এবং স্থানীয় উন্নতিতে সহায়তা করে এই মডেলটি ৷ অ

27B মডেল - এই মডেলটিতে রয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৷ কোনও ক্লাউডে Nvidia H100 GPU অথবা TPU র উপর নির্ভর করে এই মডেলটি পরিচালিত হয় ৷

Google has launched TranslateGemma translation AI tool
কর্মদক্ষতার বেঞ্চমার্ক (ছবি - Google Blog)

এই ট্রান্সলেশন মডেল নিয়ে যথেষ্ঠ আশাবাদী গুগল ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে WMT24++ ম্যাট্রিক্সে এই মডেলগুলির বেঞ্চমার্ক পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে 12B মডেলটির কার্যক্ষমতা 27B বেসলাইন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ৷

অন্যদিকে 4B মডেলের কার্যক্ষমতাও 12B মডেলের বেসলাইন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে বলে দাবি Google এর ৷ টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, TranslateGemma অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যে কোনও ট্রান্সলেশনের কাজ করতে পারে ৷ এছাড়াও জানানো হয়েছে, উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন রিসোর্সের ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করতে পারে এই AI মডেলটি ৷ এর আগে Gemma মডেল লঞ্চ করেছিল Google ৷ TranslateGemma হল ওই মডেলের আপডেটেড ভার্সন ৷

