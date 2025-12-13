দো-ভাষীর কাজ করবে Google Translator! নতুন ফিচার লঞ্চ
Google Translator : Alphabet এর তরফে জানানো হয়েছে, কমিউনিকেশন ব্যবস্থা আরও সহজতর করার জন্য এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : December 13, 2025 at 1:03 PM IST
হায়দরাবাদ : ট্রান্সলেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার লঞ্চ করল Google ৷ জানানো হয়েছে এবার থেকে কোনও ট্রান্সলেশন সরাসরি হেডফোনের মাধ্যমে শুনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ অর্থাৎ পড়ার পাশাপাশি ট্রান্সলেশন শোনাও সম্ভব হবে ৷ পুরো প্রক্রিয়াটি হবে রিয়েল টাইমে ৷ ইতিমধ্যে বিটা ভার্সনে এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Alphabet এর তরফে জানানো হয়েছে, কমিউনিকেশন ব্যবস্থা আরও সহজতর করার জন্য এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রান্সলেশন শুনতে পারবেন ৷ এর ফলে কথা বলা আরও সুবিধা হবে ৷
কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এই ফিচার?
এই ফিচারটি ব্যবহার করার জন্য প্রথমে Google Translation App লঞ্চ করতে হবে ৷ সেখান থেকে Live Translation চালু করতে হবে ৷ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে ৷ অর্থাৎ যে ভাষায় কোনও ব্যবহারকারী শুনতে চান সেই ভাষা সিলেক্ট করতে হবে ৷ এরজন্য একটি হেডফোন প্রয়োজন ৷
গুগলের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যখন কথা বলছে-Google Translator সেই ব্যক্তির কথা বলার টোন, বিরতি এবং ছন্দ বুঝে সেই ভাবেই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে আউটপুট দেবে ৷ এই ফিচারটি দৈনন্দিন কথা বলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ এছাড়াও টিভিতে কোনও অনুষ্ঠান দেখার সময় ট্রান্সলেশন করতে, ট্রাভেল করার সময়ও ব্যবহার করা যেতে পারে ৷
বর্তমানে Android ডিভাইসে বিটা ভার্সন অ্য়াভেলেবল রয়েছে ৷ এবং US, ম্যাক্সিকো এবং ভারতের ব্যবহারকারীরাই সুযোগ পাচ্ছেন ৷ 70টিরও বেশি ভাষা ট্রান্সলেশনের সুবিধা রয়েছে এই ফিচারের মদ্যে ৷ গুগলের পরিকল্পনা রয়েছে, আগামী দিনে আরও অন্য দেশে এই ফিচার চালু করার ৷ এবং 2026 এর মধ্যে iOS ডিভাইসেও যাতে এই ফিচার ব্যবহার করা যায় তার জন্য কাজ চলছে ৷
যেহেতু এই ফিচারটি নিত্যদিনের ট্রান্সলেশনে ব্যবহার করা যাবে সেই কারণে, সাধারণ অনুবাদে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় এই ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হবে না ৷ চলিত ভাষার ব্যবহার থাকবে বেশি ৷ দ্বিতীয়ত, হেডপোনের ব্যবহারের ফলে রিয়েল টাইম ট্রান্সলেশন সরাসরি শুনতে পারবেন ৷ এবং সেইমতো জবাব দেওয়াও সম্ভব হবে ৷