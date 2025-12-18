জটিল প্রশ্নের সমাধান এখন আরও সহজ, Gemini 3 Flash লঞ্চ করল Google
Gemini 3 Flash : বুধবার Google এর তরফে একটি ব্লগ পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে Gemini 3 Flash রিলিজের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷
Published : December 18, 2025 at 11:33 AM IST
হায়দরাবাদ : বুধবার Google রিলিজ করল Gemini 3 সিরিজের লেটেস্ট AI মডেল Gemini 3 Flash ৷ নতুন এই AI মডেলটি Gemini 3 Pro এবং Gemini 3 Deep Think এর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে ৷ এই মডেলটি আরও দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য বা রেজাল্ট তুলে ধরতে সক্ষম ৷ Google এর তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন কোডিং সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য নতুন এই মডেলটি ভীষণ কার্যকরী ৷
বুধবার Google এর তরফে একটি ব্লগ পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে Gemini 3 Flash রিলিজের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ নতুন এই মডেলটি গ্লোবাল রোল আউট করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ যাঁরা Gemini ব্যবহার করেন, তাঁরা প্রত্য়েকেই নতুন এই মডেলটি ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷ অ্য়াপ এবং ওয়েবসাইটে নতুন এই ফিচারটি পাওয়া যাবে ৷ ডেভেলপাররা Google AI Studio -তে Gemini Application Programming interface-এ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও Gemini CLI, এবং অ্য়াজেন্টিক AI প্ল্য়াটফর্ম Antigravity -তেও এই ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে ৷
টেক জায়ান্ট Google এর তরফে জানানো হয়েছে GPQA Diamond benchmark এ Gemini 3 Flash 90.4 শতাংশ নম্বর পেয়েছে ৷ ফলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে অন্য মডেলগুলির তুলনায় এই মডেলটি তুলনায় অনেকটাই বেশি কার্যক্ষম ৷
নতুন এই মডেলটি সম্পর্কে গুগল জানিয়েছে, ইউজার যখন কোনও জটিল প্রশ্ন করে এই মডেলটি অনেক বেশি ভালো ভাবনা চিন্তা করতে পারে ৷ তাদের আরও দাবি এই মডেলটি যে শুধুমাত্র ভালো পারফর্ম করতে পারবে এমনটা না, এই মডেলটি ভীষণ সাশ্রয়ীও ৷
Gemini 3 Flash মডেলটির প্রতি মিলিয়ন ইনপুট টোকেনের দাম ধার্য করা হয়েছে .50 ডলার ৷ এবং আউটপুট টোকেনের দাম ধার্য করা হয়েছে প্রতি মিলিয়নে 3 মার্কিন ডলার ৷ যা Gemini 3 Pro মডেলের তুলনায় দাম কিছুটা কম ৷
এদিকে সম্প্রতি ইমেজ জেনারেশনের জন্য ফ্ল্য়াগশিপ Ai মডেল লঞ্চ করেছে ChatGPT ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে GPT 1.5 মডেল দিয়ে অতি দ্রুত ইমেজ জেনারেট করা সম্ভব ৷ এবং ওই মডেলটি Google Nano Banana র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে বলেও দাবি সংস্থার ৷ তারপরই নতুন ডিপথিঙ্ক মডেল লঞ্চ করল Google Gemini ৷