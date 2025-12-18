পকেট ফাঁকা ? ধারে জিনিস কেনার সুবিধা দেবে Gpay
Google Flex : ক্রেডিট কার্ড লাইন আপে তাদের প্রথম প্রডাক্ট Flex ৷ Axis ব্য়াঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তারা এই কার্ডটি লঞ্চ করেছে ৷
Published : December 18, 2025 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : কো ব্রান্ডেড ডিজিট্যাল ক্রেডিট কার্ড লঞ্চ করল Google Pay ৷ এটি Google এর একটি নতুন প্রডাক্ট বলা যেতে পারে ৷ যাঁরা Gpay ব্যবহার করেন তাঁরা এই ক্রেডিট ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷ এবং এর মাধ্যমে UPI পেমেন্টও সম্ভব ৷ RuPay নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে এই কো ব্র্য়ান্ডেড ক্রেডিট কার্ড কাজ করবে ৷ Axis ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কার্ডটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যাঁরা GPay ব্যবহার করেন তাঁরা এই ডিজিট্যাল কার্ডটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ কার্ডটির নাম দেওয়া হয়েছে Flex ৷
একটি ব্লগ পোস্টে Google এর তরফে জানানো হয়েছে, ক্রেডিট কার্ড লাইন আপে তাদের প্রথম প্রডাক্ট Flex ৷ Axis ব্য়াঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তারা এই কার্ডটি লঞ্চ করেছে ৷ টেক জায়েন্টের তরফে দাবি করা হয়েছে, গোটা ভারতে 50 মিলিয়ন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী রয়েছেন ৷ ব্যবহারকারীদের ক্রেডিট ব্যবহারে আরও উৎসাহিত করতেই এই কার্ডটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Flex সম্পূর্ণভাবে একটি UPI পাওয়ার্ড ক্রেডিট কার্ড যা শুধুমাত্র Google Pay তেই পাওয়া যাবে ৷ কোনওরকম ফিজিক্যাল পেপারওয়ার্ক ছাড়াই Gpay ব্যবহারকারীরা এই ক্রেডিট কার্ডটির জন্য আবেদন করতে পারবেন ৷ কোটি কোটি অনলাইন ও অফলাইন মার্চেন্টে পেমেন্ট সম্ভব ৷ সাধারণ UPI ট্রানজাকশনে যেভাবে পেমেন্ট করা সম্ভব, নতুন এই Gpay Flex এর মাধ্যমে একইভাবে পেমেন্ট সম্ভব ৷
Google এর ব্লগে জানানো হয়েছে, যেহেতু ফিজিক্যাল পেপার ওয়ার্কের প্রয়োজন নেই সেই কারণে এই কার্ডটি পেতে মাত্র কয়েক মিনিট খরচ করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷ অতিরিক্ত সময় নষ্ট করার কোনও প্রয়োজন নেই ৷ দ্বিতীয় যেহেতু UPI পাওয়ার্ড ক্রেডিট কার্ড সেই কারণে ছোটো থেকে বড় কোনও মার্চেন্টেই পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না ৷
এর পাশাপাশি Reward অপশনও রয়েছে ৷ প্রত্য়েক ট্রানজাকশনে স্টার পাবেন ব্যবহারকারী ৷ প্রতিটি স্টারের ভ্যালু 1 টাকা ৷ ব্যবহারকারীরা স্টার রিডিম করে সেই টাকা পরবর্তী পেমেন্টে ব্যবহার করতে পারবেন ৷ অন্য ক্রেডিট কার্ডের মতো Flex কার্ডে বিল পেমেন্টের জন্য EMI এর সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ ইন অ্য়াপ কন্ট্রোল, ট্রানজাকশন লিমিট, ব্লকিং, আনব্লকিং, পিন রিসেট অপশন থাকবে ৷