24 ঘণ্টা জেগে কাজ করবে গুগলের নতুন AI এজেন্ট 'Gemini Spark'

এটি এমন এক AI অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ‘এজেন্ট’, যা কোনও নির্দেশের জন্য বসে থাকবে না; বরং আপনার হয়ে নিজেই নিজের বুদ্ধিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ গুছিয়ে দেবে ।

এটি এমন এক AI অ্যাসিস্ট্যান্ট বা 'এজেন্ট', যা কোনও নির্দেশের জন্য বসে থাকবে না (ছবি - Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 30, 2026 at 4:22 PM IST

হায়দরাবাদ : টেক দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর ক্ষমতা আমরা এতদিন শুধু চ্যাটবটের চ্যাটবক্সেই সীমাবদ্ধ দেখছিলাম । কিন্তু টেক জায়ান্ট গুগল (Google) এবার সেই চ্যাটবটের চেনা ছক ভেঙে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে গেল । 19 মে গুগলের বার্ষিক ইভেন্ট ‘গুগল আই/ও ২০২৬’ (Google I/O 2026)-এ তারা উন্মোচন করেছে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং স্বয়ংক্রিয় AI সিস্টেম— জেমিনি স্পার্ক (Gemini Spark)।

সহজ কথায়, এটি এমন এক AI অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ‘এজেন্ট’, যা আপনার কোনও নির্দেশ বা টাইপ করার জন্য বসে থাকবে না; বরং আপনার হয়ে নিজেই নিজের বুদ্ধিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ গুছিয়ে দেবে । সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এটি 24 ঘণ্টাই সচল থাকবে, কোনও ছুটি নেবে না । এমনকি আপনার ফোন বন্ধ বা ল্যাপটপের ডিসপ্লে অফ থাকলেও এর কাজ থামবে না ! এটি একটি জেনেরেটিভ AI মডেল ৷

কীভাবে কাজ করে এই জেমিনি স্পার্ক?

জেমিনি স্পার্ক মূলত গুগলের ক্লাউড ভার্চুয়াল মেশিনের ব্যাক এন্ডে অবিরাম চলতে থাকে । এটি কাজ করে গুগলের একেবারে নতুন জেমিনি ৩.৫ ফ্ল্যাশ (Gemini 3.5 Flash) মডেল এবং বিশেষ ক্লাউড পরিকাঠামো ‘অ্যান্টিগ্রাভিটি’ (Antigravity) প্ল্যাটফর্মের ওপর ভিত্তি করে ।

গুগলের পুরো ইকোসিস্টেমের সঙ্গে এটি এমনভাবে জুড়ে থাকবে যে আপনার হয়ে প্রয়োজনীয় সব কাজ নিমেষেই সামলে নেবে। যেমন:

ইমেল ও ক্যালেন্ডার ম্যানেজমেন্ট: আপনার ইনবক্সের স্তূপ হয়ে থাকা ইমেল পড়ে সেগুলোর সামারি বা সারসংক্ষেপ তৈরি করা, জরুরি মেইলের ড্রাফট লিখে রাখা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ও টাস্কের শিডিউল নিজে থেকেই ক্যালেন্ডারে সেট করে ফেলা ।

প্রোডাক্টিভিটি ও ওয়ার্কফ্লো: ডক ফাইল তৈরি করা, আপনার টু-ডু লিস্টের কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাজের ধরন বা ওয়ার্কফ্লো নিজে থেকেই শিখে নেওয়া ।

মাল্টি-টাস্কিং ট্র্যাকিং: জেমিনি স্পার্কের সাথে থাকছে একটি লাইভ ড্যাশবোর্ড, যার মাধ্যমে এটি একের পর এক কী কাজ প্রসেস করছে তা ইউজাররা সরাসরি নজর রাখতে পারবেন ।

‘কনভার্সেশনাল’ থেকে ‘এজেন্টিক’ সিস্টেমে রূপান্তর

গুগলের CEO সুন্দর পিচাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রযুক্তি এখন চ্যাটবটের যুগ থেকে স্বয়ংক্রিয় ‘এজেন্টিক সিস্টেম’ (Agentic Systems)-এর যুগে পা রাখছে । এতদিন আমরা চ্যাটবটকে কোনও প্রশ্ন করলে তবেই সে উত্তর দিত । কিন্তু জেমিনি স্পার্ক কোনও কমান্ডের অপেক্ষা না করেই বুঝতে পারবে আপনার ঠিক কোন কাজটি করা দরকার, এবং আপনার সম্মতি নিয়ে নিজেই তা সম্পাদন করবে ।

সেফটি ও সিকিউরিটির কথা মাথায় রেখে গুগল জানিয়েছে, ইমেল পাঠানো বা পেমেন্টের মতো বড় ও ঝুঁকিপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই AI এজেন্ট অবশ্যই ইউজারের থেকে ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল বা অনুমতি নেবে।

কারা পাবেন এই সুবিধা ?

আপাতত এই হাই-টেক এআই এজেন্টের সুবিধা সবার জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে না । প্রাথমিক পর্যায়ে এটি গুগল তাদের নির্দিষ্ট ‘ট্রাস্টেড টেস্টার’ বা পরীক্ষকদের দিচ্ছে। এরপর খুব দ্রুত আমেরিকার ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী ‘গুগল এআই আল্ট্রা’ (Google AI Ultra) সাবস্ক্রাইবার এবং নির্দিষ্ট কিছু এন্টারপ্রাইজ বা কর্পোরেট ইউজারদের জন্য এর বেটা ভার্সন রোলআউট করা হবে।

ক্রিপ্টো বা ব্লকচেইন প্রযুক্তির সাথে জেমিনি স্পার্কের সরাসরি কোনো যোগসূত্র না থাকলেও, ভবিষ্যতে থার্ড-পার্টি অ্যাপ ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে এর কাজের পরিধি যে আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে, তা বলাই বাহুল্য!

