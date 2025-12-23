রাস্তায় বেরিয়ে বিপদে পড়েছেন ? চিন্তা নেই, Google Emergency location Service চালু ভারতে

রাস্তায় বেরিয়ে বিপদে পড়েছেন ? চিন্তা নেই, Google Emergency location Service চালু ভারতে
Published : December 23, 2025 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রতিটি ভারতীয়র নিরাপত্তা জোরদার করতে উদ্য়োগী হল Google ৷ মঙ্গলবার Google এর তরফে ঘোষণা করা হল তারা Emergency Location Service শুরু করেছে ৷ ভারতের সমস্ত অ্য়ান্ডরয়েড ব্যবহারকারী এই ফিচার ব্য়বহার করতে পারবেন ৷ এর মাধ্যমে জরুরি প্রয়োজনে টেক্সট, কল করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ জরুরি পরিষেবার মধ্যে সংযুক্ত করা থাকবে, পুলিশ, দমকল, স্বাস্থ্য দফতর ৷ এছাড়াও প্রয়োজনে লোকেশন শেয়ার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশে এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ যেহেতু এই পরিষেবা চালু করার জন্য প্রতিটি রাজ্য সরকারের একাধিক দফতরকে সংযুক্ত করতে হবে সেই কারণে ধীরে ধীরে বাকি রাজ্যগুলিতে এই পরিষেবা চালু করা হবে ৷
How Google's ELS Service Works
এটি হল Google এর একটি ইনবিল্ড পরিষেবা ৷ প্রতিটি অ্য়ান্ডরয়েড স্মার্টফোনে এই পরিষেবা সংযুক্ত করা রয়েছে ৷ কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ইনঅ্য়াকটিভ অবস্থায় ছিল ৷ এবার ওই জরুরি প্রয়োজনে ওই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Google এর তরফে জানানো হয়েছে, কোনও ব্যবহারকারীর যদি জরুরি পরিষেবা প্রয়োজন পড়ে তাহলে Android Device তার মোবাইল নেটওয়ার্ক, GPS এবং WiFi থেকে ডেটা সংগ্রহ করবে ৷ এবং সেই ডেটা নির্দিষ্ট রিসিভারের কাছে প্রেরণ করবে ৷ ইউজার অর্থাৎ ব্যবহারকারীর 50 মিটারের মধ্যে লোকেশন অ্য়াকুইরেসি দেখাতে সাহায্য করবে ELS ৷
তবে যাঁরা Android 6 এবং তার উপরের ভার্সনগুলি ব্যবহার করছেন তাঁরাই শুধুমাত্র এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তবে ধরে নেওয়া যায় বর্তমানে যাঁরা Android Smartphone ব্যবহার করেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই Android 6 এর উপরের ভার্সন রয়েছে ৷
এই ফিচারটি অনেক Android ডিভাইসে Emergency SOS হিসেবে রয়েছে ৷ পাওয়ার বাটন পুশ করে এই ফিচারটি সরাসরি অ্য়াকসেস করা সম্ভব ৷ যদিও বর্তমানে যেহেতু ফিচারটি সমগ্র ভারতে অ্যাক্টিভেট হয়নি সেই কারণে সেটি সঠিকভাবে কাজ করছে না ৷
কাজের বিস্তারিত তথ্য -
ধরে নিন আপনি কোনও বিপদে পড়েছেন ৷ ELS এর মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশ, দমকল বা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে পরিষেবা নিতে পারেন ৷ তাঁরা আপনার লোকেশন অতিদ্রুত ট্র্য়াক করতে পারবেন ৷ এবং পৌঁছে যেতে পারবেন ৷