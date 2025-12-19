সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও সত্যি নাকি AI দিয়ে তৈরি ? জানিয়ে দেবে Google, শুধু এই কাজটি করুন

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও সত্যি নাকি AI দিয়ে তৈরি ? জানিয়ে দেবে Google, শুধু এই কাজটি করুন
Google AI : কোনও ভিডিও AI দ্বারা তৈরি নাকি হিউম্য়ান মেড তা জানিয়ে দেবে Google Gemini ৷ একটি ব্লগ পোস্টে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷
Published : December 19, 2025 at 4:39 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়া মানেই এখন টেক্সট, ভিডিয়ো ও স্টিল ইমেজ কন্টেন্টের ছড়াছড়ি ৷ বর্তমানে আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ভিডিও বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করার চল বাড়ছে ৷ তৈরি হচ্ছে অনেক ফেক ভিডিও ৷ যা সাধারণ ব্যবহারকারীরা বুঝতে না পেরে হিউম্যান মেড কন্টেন্ট হিসেবেই ধরে নিচ্ছেন ৷ তৈরি হচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ৷ এবার এই পরিস্থিতিতে নতুন ফিচার লঞ্চ করল টেক জায়ান্ট Google ৷
কোনও ভিডিও AI দ্বারা তৈরি নাকি হিউম্য়ান মেড তা জানিয়ে দেবে Google Gemini ৷ টেক জায়ান্টের তরফে একটি ব্লগ পোস্টে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷
কী কাজ করবে এই ফিচারটি?
ধরে নিন আপনি কোনও ভিডিও কন্টেন্ট দেখলেন ৷ কিন্তু বুঝে উঠতে পারছেন না সেই কন্টেন্টটি হিউম্যান জেনারেটেড নাকি AI জেনারেটেড ৷ সেক্ষেত্রে ওই ভিডিও যদি আপনি Gemini-তে আপলোড করেন তাহলেই জানতে পারবেন ওই কন্টেন্টটি কীভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে ৷
কীভাবে এই ফিচারটি কাজ করবে ?
খুবই সহজ ৷ প্রথমে Gemini চালু করুন ৷ তারপর অ্য়াটাচমেন্টে গিয়ে ভিডিওটি আপলোড করুন ৷ আপলোড শেষে খুব সাধারণ একটি কম্যান্ড লিখুন ৷ জানতে চান, Is this Video generated with AI?
Google এর দাবি, সর্বোচ্চ 20 সেকেন্ডের মধ্যে Gemini জানিয়ে দেবে ভিডিওটি কীভাবে তৈরি করা হয়েছে ৷ SynthID এর মাধ্যমে পুরো ভিডিওটি স্ক্য়ান করবে Gemini ৷ এবং তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবে ৷
কেন এই নতুন ফিচার যোগ করা হয়েছে ?
বর্তমানে ব্যাপকভাবে AI ব্যবহার হচ্ছে ৷ এর মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে তেমনই অনেকে খারাপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেও বিভিন্ন ধরনের ভিডিও তৈরি করছে ৷ যার মধ্যে অনেক ভিডিও-ই আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে না ৷ Google Gemini এর মাধ্যমে যা সহজেই বোঝা সম্ভব ৷
Google Gemini এর মাধ্যমে যে শুধু ভিডিও ভেরিফিকেশন করা সম্ভব এমনটা নয় ৷ ইমেজ ভেরিফিকেশনও সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় ৷ নিউজ পাবলিশার্সদের জন্য এই ফিচারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ টুল হতে পারে ৷