জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের জন্য AI চ্যাটবট লঞ্চ করল Google ! বিনামূল্যে মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ার সেশন

জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের জন্য AI চ্যাটবট লঞ্চ করল Google ! বিনামূল্যে মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ার সেশন
Google AI For JEE students : এই টুলটি মূলত যাঁরা ভারতে JEE পরীক্ষা দেবেন তাঁদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে ৷
Published : January 29, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ইতিমধ্যে প্রায় 30 টি AI টুল লঞ্চ করেছে টেক জায়ান্ট গুগল ৷ এবার আরও একধাপ এগিয়ে পড়ুয়াদের জন্য একটি বিশেষ AI টুল লঞ্চ করতে চলেছে সংস্থাটি ৷ Google এর নতুন AI টুলটি জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের সুবিধা করে দেবে ৷ দেশের বিভিন্ন ইঞ্জিয়ারিং কলেজে ভর্তির জন্য যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পড়াশোনা করার সুয়োগ থাকবে ৷ এছাড়াও IIT-তে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নিতে সাহায্য করবে এই AI টুল ৷
বৃহস্পতিবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই AI মডেলটি Gemini র মাধ্যমেই কাজ করবে ৷ এই টুলটি মূলত যাঁরা ভারতে JEE পরীক্ষা দেবেন তাঁদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে ৷ AI চ্যাটবটের সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত কথপোকথন চালাতে পারবেন ৷ প্রশ্ন সংক্রান্ত বিভিন্ন জবাব পাবেন ৷ এচাড়াও মক টেস্ট দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকবে ৷ খুব শীঘ্রই এই ফিচারটি AI সার্চ মোডে যোগ করা হবে বলে জাননিয়েছে গুগল ৷
ইতিমধ্যে ফিজিক্সওয়ালা এবং ক্যারিয়ার 360-র মতো কোচিং প্ল্যাটফর্মগুলির সাহায্য নিয়েছে গুগল ৷ তারাই মূলত শিক্ষামূলক বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করে গুগলকে সরবরাহ করছে ৷ আর সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হচ্ছে গুগল ৷ এছাড়াও একাধিক মকটেস্টের সুবিধা নিতে পারবেন পড়ুয়ারা ৷
কীভাবে এই AI টুল কাজ করবে ?
এই টুল ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীকে Gemini তে টাইপ করতে হবে “I want to take a JEE Main mock test” ৷ তারপরই Gemini এর বিশেষ মডেল পড়ুয়াদের সহায়তা করবে ৷ এবং মকটেস্ট দেওয়ার সুযোগ পাবে ৷ গুগলের তরফে জানানো হয়েছে, মকটেস্ট দেওয়ার পর তৎক্ষণাৎ ফিডব্যাক পাওয়া যাবে ৷ সঠিক উত্তরগুলি যেমন বোজা সম্ভব তেমনই কোনও জবাব ভুল হলে সেই সংক্রান্ত কোনও অজানা বিষয়ের সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব ৷ এককথায় যাবে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন বলা চলে ৷
কোনও জটিল সমস্যা তৈরি হলে সেই সংক্রান্ত সমাধানও করে দেবে জেমিনি ৷ এমনকি পড়ুয়া তার নিজের প্রয়োজনমতো স্টাডি প্ল্যান তৈরি করতে পারে ৷