Google Gemini Spark : ছবি এডিট থেকে অ্যালবাম তৈরি, Google Photos-এ চালু হল নতুন এই AI ফিচার
Google Photos-এর লাইব্রেরিতে জমে থাকা ছবি নিয়ে ছোটখাটো ম্যানেজমেন্টের কাজগুলো ব্যবহারকারীর হয়ে AI-কে দিয়ে করানো যাবে।
Published : September 5, 2026 at 4:26 PM IST
হায়দরাবাদ : Google আরও বেশি পরিষেবার সঙ্গে AI-কে যুক্ত করছে। এবার Google Photos-এর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে সংস্থার AI এজেন্ট Gemini Spark। এর ফলে ব্যবহারকারীরা Gemini Spark-কে নির্দেশ দিয়ে Google Photos-এর লাইব্রেরিতে একাধিক কাজ করাতে পারবেন। অ্যালবাম তৈরি করা থেকে শুরু করে ছবি এডিট—প্রায় সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে দেবে AI।
কী কী কাজ করতে পারবে Gemini Spark?
Google-এর দাবি অনুযায়ী, Gemini Spark ব্যবহার করে Google Photos-এ একাধিক ট্রেন্ডি কাজ করা যাবে। যেমন, যে কোনও ছবিকে এডিট করা, নির্দিষ্ট একাধিক ছবি বেছে নিয়ে সেগুলি দিয়ে অ্যালবাম তৈরি অথবা পছন্দের ছবি ব্যবহার করে সেগুলি দিয়ে একটি অ্যালবাম তৈরি করা।
এখানেই শেষ নয়। ধরুন কোনও কনসার্টের কার্ড বা ফ্লেয়ারের ছবি Google Photos-এ রয়েছে ৷ তাহলে AI এর মাধ্যমে Google Photos সেই তথ্য রিড করতে পারবে ৷ এব প্রয়োজনীয় তথ্য বুঝে calendar appointment তৈরি করার মতো কাজও করতে পারবে Gemini Spark। পাশাপাশি একাধিক ধাপের workflow চালানোর সুবিধাও থাকবে।
অর্থাৎ Google Photos-এর লাইব্রেরিতে জমে থাকা ছবি নিয়ে ছোটখাটো ম্যানেজমেন্টের কাজগুলো ব্যবহারকারীর হয়ে AI-কে দিয়ে করানো যাবে।
Google Photos in Gemini Spark is here. Put your photo library into action to handle end-to-end tasks with a single prompt.— Google Photos (@googlephotos) September 3, 2026
📸 100+ vacation shots ➡️ Cleaned-up photos in a shared album & emailed recap
📝 Whiteboard snapshots ➡️ Drafted team emails
🗓️ Event flyers ➡️ Checked for… pic.twitter.com/bASCvRHkx0
কবে থেকে চালু হচ্ছে ?
এই ফিচারটি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে ৷ কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র আমেরিকার ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় Google Photos-এর Lead Shimrit Ben-Yair X-এ একটি পোস্টে নতুন ফিচারগুলির কথা জানিয়েছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই সুবিধাগুলি ধীরে ধীরে eligible Gemini AI Pro এবং Ultra subscribers-দের কাছে পৌঁছবে। যেহেতু অন্য কোনও রিজিওনে এটি রিলিজ করা হচ্ছে না, সেই কারণে এই ফিচারটি শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই ব্যবহার করা যাবে ৷ অন্য কোনও ভাষায় এই ফিচারটি চালু করা হয়নি ৷
AI দিয়ে সাধারণ কাজও স্বয়ংক্রিয় করার চেষ্টা Google-এর
Google-এর এই পদক্ষেপকে AI-কে সাধারণ ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন জীবনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে যাঁদের Google Photos-এ প্রচুর ছবি জমে রয়েছে, তাঁদের জন্য ছবি বাছাই, অ্যালবাম তৈরি বা বিভিন্ন কাজের workflow পরিচালনা করার মতো বিষয়গুলি AI-এর মাধ্যমে সহজ করার লক্ষ্য রয়েছে সংস্থার।
Google Photos-এর এই নতুন ফিচারগুলি নির্দিষ্ট কিছু কাজ সহজ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি কাজের জন্য AI ব্যবহার কতটা প্রয়োজনীয়, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। যেমন, নিজে হাতে একটি photo album তৈরি করা খুব কঠিন কাজ নয়। তবে AI সংস্থাগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে software-এর ছোটখাটো আপডেটেও AI-কে আরও বেশি করে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।
কীভাবে ব্যবহার করবেন Gemini Spark?
Google Photos-এর সঙ্গে Gemini Spark ব্যবহার করতে প্রথমে Google Photos-কে Gemini-এর সঙ্গে connect করতে হবে। এরপর Gemini app-এর উপরের কোণায় থাকা Spark অপশনটি চালু করতে হবে। তারপর প্রয়োজনীয় prompt লিখলেই Gemini Spark-কে Google Photos-এর বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া যাবে।
তবে নতুন এই সুবিধাগুলি আপাতত সীমিত সংখ্যক eligible subscriber-এর জন্য rollout করা হচ্ছে। অন্যান্য দেশ ও ভাষায় কবে এটি পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে Google-এর তরফে এখনও কোনও ঘোষণা করা হয়নি।