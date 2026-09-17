বড়সড় সমস্যার সমাধান করল Google ! হ্যাকিং এড়াতে এই কাজ করার নির্দেশ Pixel ব্যবহারকারীদের
সমস্যাটি ছিল ফোনের modem-এ। এই অংশটি মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেটের সঙ্গে ফোনের কানেকশন তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
Published : September 17, 2026 at 8:59 PM IST
হায়দরাবাদ : Pixel ফোন ব্যবহারকারীদের জন্য বড় সতর্কবার্তা । Google Pixel ফোনের modem-এ থাকা একটি গুরুতর নিরাপত্তা জনিত সমস্যা সমাধান করল Google । এই সমস্যা কাজে লাগিয়ে কোনও ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কোনও অনুমতি ছাড়াই ফোনে ঢুকে পড়তে পারত হ্যাকাররা । তাই Pixel ব্যবহারকারীদের দ্রুত লেটেস্ট সিকিউরিটি প্যাচ ফাইল ইনস্টল করার পরামর্শ দিয়েছে Google।
কীভাবে হামলা চালানো সম্ভব ছিল?
সমস্যাটি ছিল ফোনের modem-এ। এই অংশটি মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেটের সঙ্গে ফোনের কানেকশন তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। Google-এর দাবি, এই সমস্যা কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা সীমিত সংখ্যক নির্দিষ্ট Pixel device-এ রিমোট অ্যাকসেস চালাতে পেরেছিল।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই হামলার জন্য ব্যবহারকারীকে কোনও লিঙ্কে ক্লিক করতে বা কোনও ফাইল ডাউনলোড করতে হত না । অর্থাৎ এটি ছিল একটি zero-click attack। সফলভাবে অ্যাটাক চালানো গেলে ডিভাইসে থাকা যাবতীয় তথ্যের অ্যাকসেস পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারত।
Google জানিয়েছে, সাধারণভাবে সব Pixel ব্যবহারকারীর কাছে এই হামলা চালানো হয়নি। তবে ঠিক কতজন ব্যবহারকারী আক্রান্ত হয়েছেন তা বিস্তারিত জানায়নি।
September security update-এ fix
Google 16 সেপ্টেম্বর 2026-এ Android 17 QPR1 update প্রকাশ করেছে। Harry Potter theme এবং VIP contacts-এর মতো নতুন feature-এর পাশাপাশি এই update-এ 200-রও বেশি security fix রয়েছে।
এর মধ্যেই CVE-2026-58704 হিসেবে tracked modem vulnerability-টির patch দেওয়া হয়েছে। ফলে latest update install করলে এই নির্দিষ্ট security flaw থেকে Pixel device সুরক্ষিত থাকবে।
Pixel ফোনে কীভাবে আপডেট করবেন?
Pixel ফোনে আপডেট এসেছে কি না, তা দ্রুত চেক করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য—
- Step 1: Pixel ফোনে Settings খুলুন।
- Step 2: System-এ যান।
- Step 3: Software Updates-এ tap করুন।
- Step 4: System Update নির্বাচন করুন।
- Step 5: Latest update available থাকলে সেটি download করে install করুন।