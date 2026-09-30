Google Fitbit Air আনুষ্ঠানিক লঞ্চ হল ভারতে, স্ক্রিনলেস এই ফিটনেস ব্যান্ডের দাম কত জানেন ?
Google Fitbit Air লঞ্চ হল ভারতে । 2 অক্টোবর থেকে এই ডিভাইসটি কিনতে পারবেন ।
Published : September 30, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 1:58 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল Google এর লেটেস্ট স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড Google Fitbit Air । আগেই জানানো হয়েছিল অক্টোবর মাসে লঞ্চ করবে এই ডিভাইসটি । যদিও নির্দিষ্ট করে কোনও জানানো হয়নি । অবশেষে বুধবার অর্থাৎ 30 সেপ্টেম্বর Google তাদের ব্লগে জানিয়েছে 2 অক্টোবর 2026 থেকে এই ডিভাইসটি ভারতে বিক্রি করবে তারা ।
Google Fitbit Air Price and Availability
ভারতে মোট চারটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এই স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ডটি লঞ্চ করা হবে । Obsidian, Berry, Lavender এবং Fog-এই চারটি কালার থেকে নিজের পছন্দের কালার বেছে নিতে পারবেন । দাম রাখা হয়েছে 13 হাজার 999 টাকা ।
2026 সালের 2 অক্টোবর থেকে Google Official Store এবং Flipkart ইকমার্স প্ল্যাটফর্মে কিনতে পারবেন । এছাড়াও বিভিন্ন রিটেল পার্টনারদের কাছেও এই ডিভাইসটি পাবেন । লঞ্চ অফারে প্রথম চারমাস google Health Premium ফ্রি ব্যবহার করতে পারবেন ।
বর্তমানে স্ক্রিনলেস অয়ারেবল ডিভাইসের তালিকার শীর্ষে রয়েছে Whoop । শারীরিক বিভিন্ন প্যারামিটারের সঠিক মাত্রা পাওয়া গেলেও এই ডিভাইসটি ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান নিতে হয় । তবেই এর সুবিধা পাওয়া যায় ।
Google Fitbit Air এর ক্ষেত্রে পার্থক্য এখানেই । Whoop ফিটনেস ব্যান্ডের মতো একই ফিচার রয়েছে Google এর এই ডিভাইসে । কিন্তু এর জন্য কোনও অতিরিক্ত টাকা খরচ করার প্রয়োজন নেই । যে সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানটি রয়েছে তা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ।
ভারতে মোট তিন ধরনের ব্যান্ড ভ্যারিয়েন্টে এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হচ্ছে । সেগুলি হল পারফরম্যান্স লুপ, অ্য়াক্টিভ লুপ ও এলিভেটেড লুপ ।
Everyone, everywhere, has the same question— Google India (@GoogleIndia) September 30, 2026
The answer is arriving, soon 👀🔥#GoogleHealth #GoogleFitBitAir pic.twitter.com/DG8VlMWiat
পারফরম্যান্স লুপ- এই ব্যান্ডগুলি রিসাইকেল উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে । মাইক্রো অ্য়াডজাস্টেবল ও ব্রেথবেল ।
অ্যাক্টিভ ব্যান্ড- দিনের বেশিরভাগ সময় যদি বাড়ির বাইরে থাকতে হয় তাহলে ঘাম হওয়া স্বাভাবিক । সেক্ষেত্রে এই ব্যান্ডগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে ঘাম হলেও কোনও সমস্যা হবে না ।
এলিভেটেড মর্ডান ব্যান্ড - এগুলি একটু স্টাইলিস । যাঁরা ফিটনেস ট্র্যাকারকে স্টাইলিস এলিমেন্ট হিসেবেও ব্যবহার করতে চান তাঁদের জন্য এটি বেস্ট অপশন হতে পারে ।
কী কী ট্র্যাকিং ফিচার রয়েছে Google Fitbit Air এ
24/7 হার্ট রেট মনিটর, SpO2 ট্র্যাকিং, হার্ট রিদম মনিটর, বডি টেম্পারেচর ট্র্যাকিং, স্লিপ ট্র্যাকিং এর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে স্ক্রিনলেস এই ফিটনেস ব্যান্ডে ।