অক্টোবরেই ভারতে লঞ্চ হবে Google এর এই ডিভাইস, শরীর সুস্থ রাখতে কিনতেই পারেন আপনি
Google এর প্রথম স্ক্রিনলেস ফিটনেস ট্র্য়াকিং ব্যান্ড ৷ এই সেগমেন্টে Whoop -ই ছিল মার্কেট লিডার ৷ কিন্তু বর্তমানে Google ও লঞ্চ করেছে একই ডিভাইস ৷
Published : August 13, 2026 at 2:55 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের অক্টোবরে ভারতে বিক্রি শুরু করতে চলেছে Google Fitbit Air ৷ আগেই এই ডিভাইসটির গ্লোবাল লঞ্চ হলেও ভারতে বিক্রি শুরু হয়নি ৷ 12 অগাস্ট Made By Google ইভেন্টের পর আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে, ভারতেও এবার এই ডিভাইসটি বিক্রি শুরু হবে ৷
আনুষ্ঠানিকভাবে অক্টোবর মাসে বিক্রির কথা জানালেও নির্দিষ্ট করে কোনও দিন এখনও জানানো হয়নি ৷ ফলে কোন দিন বিক্রি শুরু হবে, কোন কোন কালার ভ্যারিয়েন্ট রাখা হবে, কোনও অফার থাকবে কিনা বা স্টিফেন কারি স্পেশাল এডিশন লঞ্চ করা হবে কিনা সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কোনও তথ্য জানা যায়নি ৷
এটি Google এর প্রথম স্ক্রিনলেস ফিটনেস ট্র্য়াকিং ব্যান্ড ৷ আগে এই সেগমেন্টে Whoop -ই ছিল মার্কেট লিডার ৷ কিন্তু বর্তমানে Google ও লঞ্চ করেছে একই ডিভাইস ৷
Whoop এর সঙ্গে কি Google Fitbit প্রতিযোগিতায় লড়তে পারবে ?
ভারতে বিক্রি না শুরু হলেও এই নিয়ে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো চর্চা হচ্ছে ৷ টেক প্রেমিদের অধিকাংশই এই ডিভাইসটিকে বলছেন Whoop Killer ৷ কারণ, Whoop এর ফিটনেস ব্যান্ড ব্যবহার করতে হলে প্রতি বছর প্রায় 25 হাজার টাকার সাবস্ক্রিপশন দিতেই হবে ৷ কিন্তু Google Fitbit-এ ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট ৷ অর্থাৎ প্রতি বছর টাকা দিয়ে সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে না ৷ তবে Fitbit এ কিছু প্রিমিয়াম ফিচার ব্যবহার করার জন্য সাবস্ক্রিপশন দিতে হবে ৷
ইতিমধ্যে যাঁরা এই ডিভাইসটি ব্যবহার করেছেন তাঁরা জানিয়েছেন, Whoop মূলত প্রো-লেভেল তথ্য তুলে ধরতে পারে, সেখানে Google Fitbit সাধারণ তথ্য পাওয়া সম্ভব ৷ যাঁরা রীতিমতো খেলাধুলো, এবং প্রবল শরীর চর্চা বা শরীরে প্রতিটি মুহূর্তের প্যারামিটার নজরে রাখতে চান তাঁদের জন্য Whoop বেস্ট অপশন ৷ কিন্তু প্রাথমিক স্তরের ফিটনেস ব্যান্ড হিসেবে Google Fitbit কেনা-ই সঠিক সিদ্ধান্ত ৷
তবে Whoop যেখানে প্রতি সেকেন্ডে হার্ট রেট মনিটর করে সেখানে Google এর এই ডিভাইসটি প্রতিটি 2 সেকেন্ডে হার্টরেট মনিটর করতে সক্ষম ৷ আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ডিভাইসটি ইতিমধ্যে বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ আমেরিকায় দাম রাখা হয়েছে 99 মার্কিন ডলার ৷
অক্টোবর থেকে ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রি শুরু হওয়ার কথা জানালেও ইতিমধ্যে Amazon সহ বেশ কয়েকটি প্ল্যাটফর্মে এই ডিভাইসটি বিক্রি হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে দাম 17 হাজার টাকার আশপাশে ৷ অনেকেই জানিয়েছেন, যেহেতু অন্য দেশ থেকে এটি অ্যামাজনের মাধ্যমে ডেলিভার করা হচ্ছে তাই দাম তুলনামূলক বেশি ৷ ভারতে লঞ্চ হওয়ার পর এই ডিভাইসটির দাম 12 হাজার টাকার আশপাশে থাকতে পারে ৷