Google Fitbit Air Review : স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে এই ডিভাইসটি কেনা সঠিক সিদ্ধান্ত ?

Google Fitbit Air Review : স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে এই ডিভাইসটি কেনা সঠিক সিদ্ধান্ত ?
Google Fitbit AIR ভারতে অক্টোবর মাসে লঞ্চ করেছে । 18 দিন ব্যবহারের পর ডিটেল রিভিউ । কেনার আগে পড়ুন এই প্রতিবেদন ।
Published : October 26, 2026 at 3:35 PM IST
অভিষেক বিশ্বাস
হায়দরাবাদ : গ্যাজেট দুনিয়ায় নতুন ট্রেন্ড স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড । স্মার্ট ওয়াচেও ফিটনেস ট্র্যাকিংয়ের একাধিক ফিচার থাকলেও স্ক্রিনলেস ব্যান্ড একটু ভিন্ন । ওজনে হাল্কা, দেখতেও ট্রেন্ডি এই স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড ফ্যাশান ট্রেন্ডেও ইন । একাধিক সংস্থা ইতিমধ্যে লঞ্চ করেছে বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড । সেই তালিকায় রয়েছে Whoop, google, Noise-এর মতো একাধিক সংস্থা । Google চলতি বছরের মে মাসে গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ করেছিল Google Fitbit Air । কিন্তু বিক্রি শুরু হয়নি ভারতে । অবশেষে 2026 সালের 2 অক্টোবর ভারতে বিক্রি হয় এই ডিভাইসটির ।
আমি অতীতে নর্মাল ফিটনেস ট্র্যাকিং ব্যান্ড ব্যবহার করলেও স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যন্ড ব্যবহার করিনি । সেই কারণে ভারতে Google Fitness Band লঞ্চ করার পরই এই ডিভাইসি কিনেছিলাম । এবং প্রায় 18 দিন ননস্টপ ব্যবহার করেছি এবং তারপর এই প্রতিবেদনে আমি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি ।
দাম- মে মাসে যখন Google Fitbit Air লঞ্চ হয়েছিল তখন এর দাম ছিল 99 ডলার । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনই এই দামেই বিক্রি করা হচ্ছে । ভারতে এই ডিভাইসটির দাম রাখা হয়েছে 13999 টাকা । এর উপর ডিসকাউন্টও রয়েছে । বিভিন্ন ডিসকাউন্টের পর আমি এটি কিনেছি 11 হাজার 939 টাকায় । Obsidian, Lavender, Berry এবং Fog কালারে লঞ্চ করা হয়েছে । এই চারটি ভ্যারিয়েন্টেরই দাম একই রয়েছে । কোনও স্পেশাল এডিশন ভারতের বাজারে লঞ্চ করেনি Google ।
এই ডিভাইসটি Google অনলাইন স্টোরে বিক্রি হচ্ছে । এছাড়াও বিভিন্ন রিটেল চেইন থেকেও কিনতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা । আমি Google Store থেকেই কিনেছি ।
সাপোর্টিং ডিভাইস- আমি OnePlus Nord CE 5G-র Google Health App এর সঙ্গে এই ডিভাইসটি কানেক্ট করেছি ।
ফিচার্স- Google এর ডিভাইসে হার্ট রেট মনিটর, স্টেপ কাউন্ট, স্লিপ ট্র্যাকিং সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার্স রয়েছে । সব ফিচার্সগুলিই আমি ব্যবহার করেছি । প্রতিটি ফিচার্স যে অ্যাকিউরেট (নির্ভুল) এমনটা নিশ্চিত হয়ে এখনই বলা সম্ভব নয় ।
হার্ট রেট ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে নির্ভুল ডেটা পেয়েছি আমি । বিশ্রামের সময়, খালি হাতে ও ভারী সামগ্রী নিয়ে সিড়ি বেয়ে দোতলা ওঠা, দ্রুত হাঁটা সহ বিভিন্ন সময়ে হার্ট রেট কতটা পরিবর্তন হচ্ছে তা এই Fitbit Air ডিটেক্ট করতে পারছে । সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হার্টরেট-এর একটি গ্রাফ চিত্রও দেখা সম্ভব । ফলে হার্টবিটের একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব ।
স্টেপ ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা আমার নজরে এসেছে । বাস বা ট্রেনে জার্নি করার সময় আমি লক্ষ্য করেছি কিছু ক্ষেত্রে এই ডিভাইসটি স্টেপ কাউন্ট হিসেবে ডিটেক্ট করছে । অর্থাৎ আমি কোনও যানবাহনে যাত্রা করছি তা ডিটেক্ট করছে পারছে না । তবে সবক্ষেত্রে এই সমস্যা হচ্ছে না ।
আমার সবথেকে আকর্ষণীয় লেগেছে স্লিপ ট্র্যাকিং ফিচারটি । সাধারণ ঘুম, নাকি ডিপস্লিপ হচ্ছে তা ডিটেক্ট করতে পারছে Google Fitbit Air । এবং ঘুমের পরিমাণ যথেষ্ট কিনা সেই বিষয়েও যাবতীয় তথ্য প্রদাণ করতে পারছে ।
অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রেও এই ডিভাইসটি যথেষ্ট কার্যকরী । এবং পুরোটাই অটোমেটিক । সারাদিনের মধ্যে কোন কোন সময়ে আমি অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছি তা জানিয়ে দেবে এই ডিভাইসটি । এই ফিচারটির মধ্যে কোনও ভুল আমার নজরে পড়েনি । বিগত কয়েকদিন ধরে আমি Google Health App-এ দেখেছি অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে সঠিক তথ্যই এসেছে ।
সারাদিনে কত পরিমাণ জল পান করছেন সেই বিষয়েও তথ্য স্টোর করতে পারবে এই অ্যাপটি । 250 মিলি লিটারের একটি পরিমাণ দেওয়া রয়েছে । সেই হিসেবে আমি যতবার জল পান করি ততবার ওই অপশনে গিয়ে পরিমাপ উল্লেখ করি । আমার শরীরের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত জলপান করা হয়েছে কিনা তা জানিয়ে দেয় Google Health ।
সারাদিনে কতটা হাঁটলাম তারও একটি হিসেব দিয়ে দিচ্ছে Google Health App । এবং সেক্ষেত্রেও আমার শরীরের জন্য উপযুক্ত পরিমাপের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে । প্রায় 18 দিন ব্যবহার করে এই ফিচারটিও সঠিক পরিমাপ দিয়েছে ।
এছাড়াও মাইন্ডফুলনেস ফিচার রয়েছে । যা প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্য । আমি এখনও প্রিমিয়াম ফিচারটি অ্য়াক্টিভেট করিনি সেই কারণে এই বিষয়ে কোনও তথ্য পাইনি । শরীরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন তাপমাত্রা, ব্লাড অক্সিজেন লেভেল, ব্রিদিং রেট সম্পর্কেও সঠিক তথ্য দিতে পেরেছে google Fitbit Air ।
ভার্ডিক্ট - যাঁরা শরীরের দিকে নিয়মিত খেয়াল রাখেন, মূলত স্বাস্থ্য সচেতন তাঁদের জন্য এটি বেস্ট চয়েস হতে পারে । বিগত 18 দিন ব্যবহার করে আমার মনে হয়েছে স্টেপ কাউন্ট ছাড়া বাকি সমস্ত তথ্যই নির্ভুল দিয়েছে । এদিকে এই সমস্যাটির জন্য আমি বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি । তাঁরা জানিয়েছেন, কাস্টমাইজেশন হতে বেশ কিছুটা সময় প্রয়োজন । ধীরে ধীরে স্টেপ কাউন্টের তথ্য সঠিক দেখাবে । যেহেতু প্রিমিয়াম প্ল্যান ছাড়াই প্রায় সিংহভাগ তথ্য দেখা যায় সেই কারণে আমার মনেহয়েছে Whoop এর থেকে এটি সাশ্রয়ী ।
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