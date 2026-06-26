বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কোথায় বিনিয়োগ করা সঠিক ? জানিয়ে দেবে Google Finance

বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কোথায় বিনিয়োগ করা সঠিক ? জানিয়ে দেবে Google Finance
ওয়েব সংস্করণে যুক্ত হয়েছে Task ফিচার। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা আর্থিক পরিকল্পনা বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কাজ আরও সংগঠিতভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।
Published : June 26, 2026 at 4:27 PM IST
হায়দরাবাদ : নিজেদের ফিনান্স ও ইনভেস্টমেন্ট তথ্য ট্র্যাকিং পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে বড় আপডেট আনল Google। সংস্থাটি এবার চালু করল Google Finance-এর নতুন Android অ্যাপ । পাশাপাশি ওয়েব সংস্করণেও যোগ করা হয়েছে নতুন Portfolio এবং Task ফিচার। টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, আর্থিক তথ্যের দেখা ও বিশ্লেষণ করা এবং বিনিয়োগের বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যই নতুন এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷
Also new: you can ask Google Finance to keep you updated and schedule custom briefings on the market.— Nick Fox (@thefox) June 25, 2026
With these updates, the new Google Finance is graduating out of beta!
Check out Google Finance: https://t.co/STlTdwGHrC & download the app: https://t.co/HhkmxS5hg0
Keep… pic.twitter.com/ASyCALtgTk
নতুন Android অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা এখন স্মার্টফোনের মাধ্যমে আরও সহজে বাজার সংক্রান্ত তথ্য, বিনিয়োগের পারফরম্যান্স এবং ব্যক্তিগত আর্থিক তালিকা দেখতে পারবেন। Google Finance আগে মূলত ওয়েব নির্ভর ছিল ৷ কিন্তু এবার মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপ লঞ্চ করা হল ৷ যার ফলে ব্যবহারকারীরা খুব ভালো অভিজ্ঞতা পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
নতুন আপডেটের অন্যতম বড় সংযোজন হল Portfolio ফিচার। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের বিভিন্ন বিনিয়োগ এক জায়গায় একত্রিত করে দেখতে পারবেন। এছাড়াও বাজারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তিগত ট্র্যাকিং আরও সুবিধাজনক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
অন্যদিকে ওয়েব সংস্করণে যুক্ত হয়েছে Task ফিচার। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা আর্থিক পরিকল্পনা বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কাজ আরও সংগঠিতভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।
Whenever I post about Google Finance, I get two top questions: (1) when are portfolios coming? (2) can we get an app?— Nick Fox (@thefox) June 25, 2026
I’m excited to share we’ve added portfolios (can even import from other finance tools with just a screenshot 🤯) and we’re shipping a new Android app today! pic.twitter.com/4BIX2R73wB
রিপোর্ট অনুযায়ী, Google Finance-এর নতুন অভিজ্ঞতায় তথ্য বিশ্লেষণ আরও সহজ করা হয়েছে। ফলে নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষণ বা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা করা আগের তুলনায় সহজ হতে পারে।
Google-এর এই পদক্ষেপকে ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্স পরিষেবায় সংস্থার উপস্থিতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে মোবাইল-কেন্দ্রিক ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে নতুন অ্যাপ এবং ফিচার গ্লোবাল রোল আউট করা হয়েছে ৷ ফলে সব ব্যবহারকারীরা এর সুবিধা পাবেন ৷ যদিও ভারতের অনেক অ্যান্ডরয়েড ব্যবহারকারী জানিয়েছেন তাঁরা এই অ্যাপটি অ্যাকসেস করতে পারছেন না ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক তথ্য দেখা এবং বিনিয়োগ ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহারকারীরা ক্রমশ মোবাইল প্ল্যাটফর্মের উপর বেশি নির্ভর করছেন। সেই প্রবণতার সঙ্গেই Google Finance-এর এই নতুন আপডেটকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।