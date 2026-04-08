কম দামে কোন পোশাকটি ভালো ? এবার জানিয়ে দেবে Google AI

কম দামে কোন পোশাকটি ভালো ? এবার জানিয়ে দেবে Google AI
Published : April 8, 2026 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ : শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করতে নতুন ফিচার লঞ্চ করল টেক জায়ান্ট গুগল ৷ এবার থেকে গুগলের মাধ্যমে সরাসরি কেনাকাটা করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ যদিও পুরো বিষয়টির নিয়ন্ত্রণে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচারলঞ্চ লঞ্চ করা হয়েছে ৷
মাউন্টেইন ভিউ-এর এই টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, Gemini APP এর মাধ্যমে নতুন এই ফিচার দেওয়া হবে ৷ যেখানে AI মোডে সার্চ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
কী কী সুবিধা হবে ?
বর্তমানে সাধারণ কীওয়ার্ড লিখে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করতে হয় যেকোনও প্রডাক্ট ৷ Gemini তে তার বদলে কোনও সার্কেল সার্চও করতে পারবেন ৷ এর পাশাপাশি একাধিক প্রডাক্ট দেখা এবং সেগুলির মধ্যে তুলনাও করা যাবে ৷ অর্থাৎ একই ধরনের প্রডাক্ট কোন ওয়েবসাইটে কম দামে পাওয়া যাবে, অথবা দুটি প্রডাক্টের মধ্যে গুনগত মানের তুলনা করতে পারবেন ক্রেতারা ৷
Google জানিয়েছে সরাসরি Gemini অ্যাপে এই ফিচারটি যোগ করা হবে ৷ সিঙ্গল কনভার্সেশন থেকেই এই বিষয়ে তথ্য পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ বর্তমানে এই ফিচারের মধ্যে 50 মিলিয়ন প্রডাক্ট সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ এছাড়াও প্রতি ঘণ্টায় আরও 2 মিলিয়ন প্রডাক্টের তথ্য সংযুক্ত করা হচ্ছে এর মধ্যে ৷ যেগুলি AI চ্যাটবটের মাধ্যমে কিনতে বা প্রডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন ৷
এই বিষয়ে Google একটি ব্লগ পোস্ট করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এতদিন পর্যন্ত সার্চ ইঞ্জিনে কোনও কী-ওয়ার্ড দিতে হত, এবং সেই সংক্রান্ত প্রডাক্ট দেখতে পেতেন ব্যবহারকারীরা ৷ কিন্তু এবার থেকে Gemini তেই সব ধরনের প্রডাক্ট সার্চ করতে পারবেন ৷ প্রয়োজনে কিনতেও পারবেন ৷ কেনার জন্য প্রতিটি প্রডাক্টের নির্দিষ্ট করে লিঙ্ক থাকবে ৷ সেখানে ক্লিক করে কিনতে হবে ৷
এর আগেই শপিং এক্সপিরিয়েন্স উন্নত করার জন্য UCP লঞ্চ করেছিল টেক জায়ান্টটি ৷ Universal Commerce Protocol (UCP) নামে একটি ওপেন সিস্টেম চালু করেছে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ৷ আর সেই কারণে এবার আর নির্দিষ্ট ই-কমার্স প্ল্য়াটফর্মে না ঢুকেই কেনা যাবে পছন্দের প্রডাক্ট ৷ বর্তমানে UCP চালু করার জন্য Shopify, Wayfair, Target এবং Walmart এর মতো সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে Google ৷ প্রডাক্ট সার্চ, অর্ডার এবং আফটার সেলস হেল্পও পাওয়া যাবে AI মোডে ৷