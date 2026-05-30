ডকুমেন্ট স্ক্যান এখন আরও সহজ, নতুন ফিচার লঞ্চ Google এর ; আপনার জানা জরুরি
Published : May 30, 2026 at 1:27 PM IST
হায়দরাবাদ : Google Drive-এর বিল্ট-ইন-স্ক্যানার-এর আপডেটেড ভার্সন লঞ্চ করল Google ৷ যা Android এর মাধ্যমেই ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এর ফলে কোনও থার্ড পার্টি স্ক্যানার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ৷ সরাসরি Google Drive এর মাধ্যমেই স্ক্যান করা সম্ভব হবে ৷
বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে ডকুমেন্ট স্ক্যান করার প্রয়োজন হয় ৷ অফিস বা অনেকের বাড়িতে স্ক্যানার থাকলেও বাড়ির বাইরের কোনও কাজে ডকুমেন্ট স্ক্যান করার প্রয়োজন হলেই চিন্তা বাড়ে ৷ কারণ, খোঁজ পড়ে স্থানীয় এলাকার সাইবার ক্যাফের ৷ অথবা Play store থেকে থার্ড পার্টি কোনও স্ক্যানার অথবা ডকুমেন্টের কোনও ছবি তুলে কাজ সারতে হয় ৷ দীর্ঘদিনের এই সমস্যা মেটানোর জন্য Google আগেই তাদের ড্রাইভে ডকুমেন্ট স্ক্যানার চালু করেছিল ৷ কিন্তু এবার তারা লঞ্চ করল একটি আপডেটেড ভার্সন ৷
Scanning documents from a phone is a pain!— Sameer Samat (@ssamat) May 29, 2026
Glad to see the new document scanning experience in Google Drive on Android is rolling out now.
📄 Smart Batch Scanning: Scan multiple pages at once, automatically splits them into separate docs.
🚫 Duplicate Detection:
নতুন এই ভার্সনে যেকোনও চিঠি, রিসিপ্ট, কনট্রাক্ট ফর্ম, হাতে লেখা নোট স্ক্যান করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এবং সেখান থেকে সরাসরি PDF করে নিজেদের ড্রাইভে স্টোরও করা সম্ভব ৷ চাইলে সেই ডকুমেন্ট বিভিন্ন কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Android Ecosystem এর প্রেসিডেন্ট Sameer Samrat নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন ৷ সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, Google এর নতুন আপডেটেড স্ক্যানার দিয়ে কীভাবে নিখুঁতভাবে ডকুমেন্ট স্ক্যান করা সম্ভব হচ্ছে ৷ পাশাপাশি একসঙ্গে একাধিক আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট স্ক্যান করলে সেগুলি আলাদাভাবেই সেভ হবে ৷
এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হল, Smart Batch Scanning ৷ এর জন্য আলাদা করে প্রথমে কোনও ছবি তুলে সেখান থেকে স্ক্যান করতে হবে না ৷ সাধারণত থার্ড পার্টি অ্যাপে এই ধরনের স্ক্যানার থাকে ৷ কিন্তু Android এর জন্য যে আপডেটেড স্ক্যানার লঞ্চ করা হয়েছে সেখানে ডকুমেন্ট থেকে সরাসরি স্ক্যান করা সম্ভব ৷ এমনকি, নিজে থেকেই White Balance সেট করবে ওই স্ক্যানার ৷
কীভাবে ব্যবহার করা যাবে ?
ব্যবহারকারীদের প্রথমে Google Drive ওপেন করতে হবে ৷ তারপর ডানদিকে থাকবে একটি + আইকন ৷ সেখানে ক্লিক করলেই মোট 6টি অপশন দেখা যাবে ৷ তারমধ্যে একটি অপশন থাকবে Scan ৷ সেখানে ট্যাপ করেই যে কোনও ডকুমেন্ট স্ক্যান করা সম্ভব ৷
তবে এখনই সবাই এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ কারণ ধীরে ধীরে ফিচারটি রোল আউট করা হবে ৷ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফিচারটি প্রতিটি Android ফোনে উপলব্ধ হবে ৷