আর ছবি ব্যাকআপ নিতে পারবেন না Google Photos-এ ! আজ থেকে চালু নতুন নিয়ম

আর ছবি ব্যাকআপ নিতে পারবেন না Google Photos-এ ! আজ থেকে চালু নতুন নিয়ম
Drive for Desktop-এর Google Photos ব্যাকআপ ফিচার বন্ধ হলেও আগে থেকে Google Photos-এ আপলোড করা ছবি এবং ভিডিয়ো মুছে যাবে না।
Published : August 10, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : কম্পিউটারে থাকা ছবি ও ভিডিয়ো সরাসরি Google Photos-এ অটোমেটিক ব্যাকআপ করার সুবিধা আর পাওয়া যাবে না। 10 অগস্ট অর্থাৎ আজ থেকে Drive for Desktop-এর মাধ্যমে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট ফোল্ডার থেকে ছবি ও ভিডিয়ো Google Photos-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপলোড করার ফিচারটি বন্ধ করে দিচ্ছে Google। এর ফলে Google Drive এবং Google Photos-এর মধ্যে থাকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কআপও কার্যত শেষ হচ্ছে।
অনেক ব্যবহারকারী এতদিন নিজেদের কম্পিউটারের নির্দিষ্ট ফোল্ডারে থাকা ছবি ও ভিডিয়ো নিয়মিত Google Photos-এ ব্যাকআপ করার জন্য Drive for Desktop-এর এই অটো-আপলোড ফিচার ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে যাঁরা কম্পিউটারে ছবি রাখার পাশাপাশি সেগুলির ক্লাউড ব্যাকআপও রাখতে চান, তাঁদের জন্য এই সুবিধাটি বেশ কাজে আসত।
তবে এই ফিচার বন্ধ হয়ে গেলেও আগে Google Photos-এ ব্যাকআপ করা ছবি বা ভিডিয়ো ডিলিট হবে না। সেগুলি আগের মতোই Google Photos-এ দেখা এবং ব্যবহার করা যাবে। সমস্যা হবে নতুন ছবি ও ভিডিয়ো নিয়ে। 10 অগস্টের পর ওই নির্দিষ্ট ফোল্ডারে নতুন ছবি বা ভিডিয়ো অ্য়াড করলেও সেগুলি আর Drive for Desktop-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Google Photos-এ ব্যাকআপ হবে না।
কী বদলাচ্ছে Google Drive for Desktop-এ?
Drive for Desktop-এর মাধ্যমে এতদিন ব্যবহারকারীরা নিজেদের কম্পিউটারের নির্দিষ্ট ফোল্ডার বেছে নিতে পারতেন। সেই ফোল্ডারে থাকা ছবি এবং ভিডিয়ো Google Photos-এ আপলোড করার ব্যবস্থা ছিল। ফলে কম্পিউটারে নতুন কোনও ছবি বা ভিডিয়ো ওই ফোল্ডারে রাখলেই সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে Google Photos-এর ক্লাউড স্টোরেজে ব্যাকআপ হয়ে যেত।
এবার এই নির্দিষ্ট সুবিধাটিই বন্ধ করছে Google। অর্থাৎ Drive for Desktop ব্যবহার করে কম্পিউটারের ফোল্ডার থেকে Google Photos-এ ভবিষ্যতে আর অটোমেটিক ব্যাকআপ করা যাবে না। পুরো কাজটি এবার ম্যানুয়াল করতে হবে ৷
Google-এর তরফে ব্যবহারকারীদের এই কাজের জন্য Google Photos-এর ওয়েবসাইট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ফোল্ডার ব্যাকআপের অপশন ব্যবহার করে কম্পিউটারে থাকা ছবি ও ভিডিয়োর ব্যাকআপ Google Photos-এ চালু রাখা যাবে।
তবে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছে Google। Drive for Desktop-এর এই ফিচার বন্ধ হওয়ার অর্থ Google Drive পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। কম্পিউটারে Google Drive এবং Workspace-এর সাধারণ ফাইল ও ফোল্ডার সিঙ্ক করার জন্য Drive for Desktop আগের মতোই কাজ করবে।
আগে ব্যাকআপ করা ছবি কি নিরাপদ?
হ্যাঁ। Drive for Desktop-এর Google Photos ব্যাকআপ ফিচার বন্ধ হলেও আগে থেকে Google Photos-এ আপলোড করা ছবি এবং ভিডিয়ো মুছে যাবে না। সেগুলি ব্যবহারকারীর Google Photos অ্যাকাউন্টেই থাকবে।
তবে ভবিষ্যতের ব্যাকআপ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ধরুন, আপনার কম্পিউটারে একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডার রয়েছে এবং এতদিন Drive for Desktop সেই ফোল্ডারের ছবি ও ভিডিয়ো Google Photos-এ অটোমেটিক ব্যাকআপ করত। 10 অগস্টের পর ওই ফোল্ডারে নতুন কোনও ছবি বা ভিডিয়ো রাখলে সেটি আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে Google Photos-এ চলে যাবে না।
তাই যাঁরা এতদিন Drive for Desktop-এর এই ফিচারের উপর নির্ভর করে ছবি ও ভিডিয়োর ব্যাকআপ রাখতেন, তাঁদের Google Photos-এর নির্দিষ্ট ফোল্ডার ব্যাকআপ অপশনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে Google। এতে কম্পিউটারে থাকা নতুন ছবি ও ভিডিয়োর ক্লাউড ব্যাকআপের প্রক্রিয়া চালু রাখা যাবে।