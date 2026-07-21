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রেসপন্স টাইম আরও কমবে, মিলবে দ্রুত জবাব ; Gemini-কে উন্নত করতে Frozen V2 চিপ আনছে Google

নতুন AI চিপটি মূলত AI inference-এর জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। এর অর্থ কী ? জানুন এই প্রতিবেদনে

Google Developing Frozen v2 AI Chip To Boost Gemini Efficiency
Gemini-কে উন্নত করতে Frozen V2 চিপ আনছে Google (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 21, 2026 at 8:35 PM IST

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হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) দুনিয়ায় প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সেই প্রতিযোগিতায় নিজেদের AI মডেল Gemini-কে আরও দ্রুত, দক্ষ এবং কম খরচে পরিচালনা করতে নতুন চিপ প্রযুক্তির উপর জোর দিচ্ছে Google। সংস্থাটি Frozen V2 নামে একটি নতুন AI চিপের কথা জানিয়েছে, যার লক্ষ্য Gemini-এর কার্যক্ষমতা বাড়ানো এবং AI ইনফারেন্সকে আরও দক্ষ করে তোলা।

Google-এর মতে, বর্তমান সময়ে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (Large Language Model) পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি হল প্রচুর পরিমাণে কম্পিউটিং শক্তির প্রয়োজন। ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে AI মডেল চালানোর জন্য আরও বেশি প্রসেসিং ক্ষমতা এবং শক্তি খরচ হয়। সেই সমস্যার সমাধান করতেই তৈরি করা হয়েছে Frozen V2।

সংস্থার দাবি, নতুন AI চিপটি মূলত AI inference-এর জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যবহারকারীরা যখন Gemini-তে কোনও প্রশ্ন করেন বা কোনও কাজের নির্দেশ দেন, তখন দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে উত্তর তৈরি করতে এই চিপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে একই হার্ডওয়্যারে আরও বেশি AI রিকোয়েস্ট (AI request) পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

Google আরও জানিয়েছে, Frozen V2 ব্যবহারের ফলে Gemini পরিচালনার খরচ কমবে, একই সঙ্গে পারফরম্যান্স এবং এনার্জি এফিসিয়েন্সি (Energy Efficiency) বাড়বে। AI পরিষেবার ব্যবহার যত বাড়ছে, ততই ডাটা সেন্টারের উপর চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন চিপ সেই চাপ কমাতেও সাহায্য করতে পারে বলে সংস্থার আশা।

রিপোর্ট অনুযায়ী, Frozen V2 এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে AI মডেলের জবাব দেওয়ার সময় কমে এবং কম শক্তি ব্যবহার করেই বেশি কাজ করা যায়। এর ফলে ব্যবহারকারীরা আরও দ্রুত রেসপন্স পাবেন এবং Google-ও বৃহৎ পরিসরে Gemini পরিষেবা পরিচালনা করতে সুবিধা পাবে।

বর্তমানে AI পরিষেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে হার্ডওয়্যারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু সফটওয়্যার উন্নত করলেই হচ্ছে না, সেই সফটওয়্যারকে দক্ষতার সঙ্গে চালানোর জন্য বিশেষ AI চিপও তৈরি করছে প্রযুক্তি সংস্থাগুলি। Google-এর Frozen V2 তারই একটি অংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, AI মডেলের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকায় ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী এবং শক্তি-সাশ্রয়ী চিপের প্রয়োজন হবে। কারণ AI-এর ব্যবহার যত বাড়বে, ততই কম্পিউটিং অবকাঠামোর উপর চাপ বাড়বে। সেই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে AI-এর জন্য তৈরি চিপ প্রযুক্তি বড় ভূমিকা নিতে পারে।

Google এখনও Frozen V2-এর সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেনি। তবে সংস্থার দাবি, এই নতুন AI চিপ Gemini-কে আরও দক্ষভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে Google-এর AI পরিষেবার গতি, কর্মক্ষমতা ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

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