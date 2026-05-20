টাইটেল ভুলে গেলেও সমস্যা নেই, ভিডিও সার্চের নয়া টুল লঞ্চ Google এর

টাইটেল ভুলে গেলেও সমস্যা নেই, ভিডিও সার্চের নয়া টুল লঞ্চ Google এর
Published : May 20, 2026 at 11:33 AM IST
হায়দরাবাদ : অনুষ্ঠিত হল Google Developer Conference 2026 ৷ যার অফিসিয়াল নাম Google I/O 2026 ৷ 19 মে ওই ইভেন্টে বক্তব্য রাখেন সংস্থার চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সুন্দর পিচাই ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত একাধিক আপডেটের বিষয়ে জানান তিনি ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে প্রতিমাসে গুগল3.2 কোয়াড্রিলিয়ন টোকেন প্রসেস করতে পারছে ৷ তিনি জানিয়েছেন বিশ্বব্যাপী 8.5 মিলিয়ন ডেভেলপার গুগলের বিভিন্ন মডেলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ৷ এই ইভেন্টে কী কী হল ? জেনে নিন একনজরে -
Gemini 3.5 Flash and Gemini Omni
Google I/O 2026 ইভেন্টে লঞ্চ হল Gemini এর লেটেস্ট 3.5 Flash ৷ যা Google এর লেটেস্ট AI মডেল এবং তাদের সমস্ত প্রডাক্টে উপলব্ধ রয়েছে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই মডেলটি আগের মডেলগুলি থেকে চারগুন বেশি দ্রুত ডাটা প্রসেস করে উত্তর দিতে পারবে ৷ এবং আগামী মাসের মধ্যেই Gemini 3.5 Pro মডেলটিও লঞ্চ করা হবে ৷
Gemini Flash এর পাশাপাশি Google লঞ্চ করল তাদের Gemini Omni AI মডেল ৷ যা একটি মাল্টিমডেল ভিডিও জেনারেশন মডেল ৷ ভিডিও, ইমেজ ও টেক্সট-এর মিশ্রনে ভিডিও জেনারেট করতে পারবে এই মডেলটি ৷ Gemini App, Google Flow এবং Youtube Shorts এর ক্ষেত্রে এই মডেলটি ব্যবহার করা যাবে ৷ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই API অ্যাকসেসও পাবেন ডেভেলপাররা ৷
Gemini Spark: A Personal AI Agent
Gemini Spark নামে একটি AI এজেন্ট লঞ্চ করল Google ৷ যা ডেডিকেটেড Google Cloud ভার্চুয়াল মেশিনে ডাটা প্রসেস করতে সক্ষম ৷ এই চ্যাটবটটি Gemini 3.5 এর মডেল ব্যবহার করবে ৷ দীর্ঘ সময় ধরে কোনও কাজ করতে হলে এই চ্যটবটটি সহায়তা করবে ৷ সেক্ষেত্রে সারাক্ষণ ডিভাইস চালু রাখার প্রয়োজন নেই ৷
Search এবার এজেন্টিক মোডে
Google সার্চেও আসছে বড়সড় বদল ৷ সার্চ রেজাল্টে আরও বদল আনার জন্য পার্সোনালাইজড AI এজেন্ট তৈরি করছে Google Search ৷ যা ব্যাকগ্রাউন্ডে অপারেট হবে এবং ব্যবহারকারীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সার্চ রেজাল্ট দিতে থাকবে ৷
Workspace, YouTube, এবং Commerce Updates
মোট তিনটি আপডেটের কথা জানানো হয়েছে এই সেগমেন্টে ৷ যেখানে রয়েছে Docs Live, Ask Youtube এবং Universal Cut ৷
Docs Live ফিচারের মাধ্যমে Gemini নিজে থেকেই কোনও লেখাকে অর্গানাইজ করতে সক্ষম হবে ৷ Gmail, Google Docs এবং Google Keep এ এই ফিচারটি অ্যাড করা হয়েছে ৷
Ask Youtube ফিচারটি অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ এই ফিচারের মাধ্যমে কোনও ভিডিওর টাইটেল বা ডেসক্রিপশন না জানলেও সেই ভিডিও খুঁজে পাওয়া সম্ভব ৷ ধরে নিন আপনি কোনও একটি গানের ভিডিও খুঁজতে চাইছেন অথচ সেই ভিডিওর টাইটেল বা ডেসক্রিপশন মনে নেই ৷ Ask Youtube ফিচারের মাধ্যমে আপনি যদি সেই ভিডিওর কোনও অংশের বিবরণ দেন তাহলে Youtube নিজে থেকেই সেই ভিডিও খুঁজে বের করবে ৷ তবে এই ফিচারটি বর্তমানে শুধুমাত্র আমেরিকার প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্যই দেওয়া হয়েছে ৷ শপিংয়ের সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে Universal Cut ৷
Smart Glasses
এদিকে দু ধরনের স্মার্ট গ্লাসেস বাজারে আনার বিষয়ে নিশ্চিত করেছে Google ৷ যার মধ্যে একটি অডিও গ্লাস এবং অন্যটি ডিসপ্লে গ্লাস ৷ চলতি বছরেই এই দুটি গ্লাসেস বাজারে লঞ্চ করা হতে পারে ৷