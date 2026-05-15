ব্যাপক পরিবর্তন Google-এ, আর পাওয়া যাবে না 15GB ফ্রি স্টোরেজ !

ব্যাপক পরিবর্তন Google-এ, আর পাওয়া যাবে না 15GB ফ্রি স্টোরেজ !
Google এ যে কোনও অ্যপ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় gmail অ্যাকাউন্ট ৷ আর Gmail অ্যাকাউন্ট চালু করলেই ব্যবহারকারী 15 GB ফ্রি স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারতেন৷
Published : May 15, 2026 at 4:18 PM IST
হায়দরাবাদ : Google Free স্টোরেজে বড়সড় পরিবর্তন ৷ এতদিত পর্যন্ত প্রত্যেক Gmail ব্যবহারকারী 15 GB করে ফ্রি স্টোরেজ ব্যবহার করার সুবিধা পেতেন ৷ কিন্তু বর্তমানে তা কমিয়ে 5 GB করা হচ্ছে ৷
Google এ যে কোনও অ্যপ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় gmail অ্যাকাউন্ট ৷ আর Gmail অ্যাকাউন্ট চালু করলেই ব্যবহারকারী 15 GB ফ্রি স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারতেন ৷ এই স্টোরেজের মধ্যে যে কোনও ফাইল, ফটো, ভিডিও স্টোর করে রাখা সম্ভব ৷ প্রয়োজনে স্টোরেজ বৃদ্ধিও সম্ভব ৷ তার জন্য প্রতিমাসে টাকা খরচ করতে হয় ব্যবহারকারীদের ৷
Google এর তরফে এবার থেকে 15 GB স্টোরেজ কমিয়ে 5 GB করা হয়েছে ৷ তবে এটা সব ব্যবহারকারীদের জন্য নয় ৷ যাঁদের Google অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ফোন নম্বর লিঙ্ক করা নেই তাঁদের ক্ষেত্রেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে ৷ কিন্তু যাঁদের গুগল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ফোন নম্বর লিঙ্ক করা রয়েছে তাঁরা 15GB স্টোরেজ ব্যবহার করারই সুযোগ পাবেন ৷
কেন এই পরিবর্তন ?
Google এর তরফে এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডেকান হেরাল্ড এই বিষয়ে জানতে Google কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়টি সত্যি ৷ তারা ফ্রি স্টোরেজের পরিমাণ কমিয়ে 5 GB করেছে ৷ কিন্তু যে সব ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করবেন তাঁরা 15GB স্টোরেজ-ই পাবেন ৷
এর পিছনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ লোকাল স্টোরেজের পরিবর্তে ক্লাউ় স্টোরেজ ব্যবহার করছেন ৷ সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে স্টোরেজ না কিনে একজন ব্যবহারকারীই একাধিক গুগল অ্যাকাউন্ট খুলছেন ৷ এবং ফলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা আলাদা 15GB করে স্টোরেজ ব্যবহার করছেন ৷
অন্যদিকে ক্লাউড স্টোরেজের জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তা বহন করতে প্রচুর টাকা খরচ হয় ৷ ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে ৷ সেই কারণেই নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে ৷
15 GB স্টোরেজ ব্যবহার করার জন্য মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করতেই হবে বলে জানিয়েছে গুগল ৷ না হলে ব্যবহারকারীরা 5GB স্টোরেজ ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷