প্রায় 4 গুণ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে RAM ! আপকামিং Google Pixel 11 সিরিজে কতটা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা ?

প্রায় 4 গুণ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে RAM ! আপকামিং Google Pixel 11 সিরিজে কতটা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা ?
বিশ্বজুড়ে RAM এর ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ তার প্রভাবে তুলনামূলক অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে RAM ৷
Published : July 27, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 2:53 PM IST
হায়দরাবাদ : 12 অগাস্ট লঞ্চ হতে চলেছে Google এর লেটেস্ট এডিশনের স্মার্টফোন, Pixel 11 সিরিজ ৷ AI ফিচার্সে ঠাসা এই মডেলটি রীতিমতো Apple এর আপকামিং 18 সিরিজকে টক্কর দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ কিন্তু সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে ৷ যা স্বাভাবিকভাবেই ভাবিয়ে তুলছে Pixel প্রেমীদের ৷ কারণ অন্য সংস্থার মতোই বিপুল পরিমাণ দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
Pixel 11 সিরিজে থাকতে পারে মোট চারটি মডেল ৷ সেগুলি হল Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, এবং Pixel 11 Pro Fold ৷ চারটি মডেলের যেমন দাম হতে পারে বলে আগে আশা করা হয়েছিল তার থেকে কয়েক হাজার টাকা বেশি দাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ প্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদমাধ্যম 9to5Google এ Google এর ডিভাইস ও সার্ভিস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাকিল বারকত এই বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ যদিও কত টাকা দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে সেই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করেননি ৷
|Google Pixel 11 Series Price Hike (Expected)
কী জানিয়েছেন শাকিল ?
9to5Google কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে শাকিল জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী RAM এর সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ তার প্রভাব পড়েছে Google-এর হার্ডওয়ার বিভাগে ৷ এবং আগামী মাসে Google লঞ্চ করতে চলেছে তাদের Pixel 11 সিরিজ ৷ সেখানেও এর প্রভাব পড়তে চলেছে ৷ এবং এই সমস্যার সম্মুখীন যে শুধুমাত্র Pixel 11 সিরিজ-হয়েছে এমনটা নয়, সমস্ত কনজিউমার প্রযুক্তি সংস্থাগুলিই এর মুখোমুখি হয়েছে ৷
Morgan Stanley -র একটি তথ্য তুলে ধরে বারকত জানিয়েছেন, 2025 সালে 1GB RAM এর দাম ছিল 2.8 মার্কিন ডলার (ভারতীয় অঙ্কে 270 টাকার আশপাশে) বর্তমানে ওই একই RAM এর দাম হয়েছে 12 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1155 টাকার আশপাশে ৷ এরপরই তাঁর বক্তব্য, বিপুল পরিমাণে হার্ডওয়ারের দাম বৃদ্ধির ফলে স্মার্টফোনের তৈরির খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ যার ফলে বিক্রির দামও বাধ্য হয়ে বৃদ্ধি করতে হবে ৷
অন্যদিকে ভারতে Pixel 11 সিরিজ লঞ্চ হলেও, Fitbit Air নিয়েও উত্তেজনা বাড়ছে ৷ এই ডিভাইসটি গ্লোবাল লঞ্চ হলেও ভারতে এখনও বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে Amazon এ লিস্টিং হয়েছে এই ডিভাইসটি ৷ আর তারপরই জল্পনা উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি August মাসেই ভারতে বিক্রি শুরু হতে চলেছে Fitbit Air -এর ?
Google এর তরফে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও দিন এখনও জানানো হয়নি ৷ তবে বিভিন্ন সূত্রের খবর অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ে এই ডিভাইসটি ভারতে বিক্রি শুরু হতে পারে ৷ কারণ ইতিমধ্যে ভারতে বিক্রির জন্য যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড পাস করতে হয় তা উত্তীর্ণ হয়েছে Fitbit Air ৷ আমেরিকায় এই ডিভাইসটির দাম 99 ডলার রাখা হয়েছে ৷ যদিও ভারতে কত দাম হতে পারে সেই বিষয়েও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷