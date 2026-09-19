চিন্তা বাড়াচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ! নির্দেশ ছাড়াই 3 টি কোম্পানির ওয়েবসাইট হ্যাক করল Google Gemini AI
এই প্রথম AI এর অবাধ্যতার খবর প্রকাশ্যে এল । যেখানে কোনও নির্দেশ ছাড়াই Google Gemini ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড আন্দাজ করতে পারছে ।
Published : September 19, 2026 at 1:55 PM IST
হায়দরাবাদ : AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হলে পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে । এমন আশঙ্কার কথা আগেই বলেছিলেন বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ কর্তারা এবং বিশেষজ্ঞদের একাংশ । এবার প্রায় সেই পরিস্থিতিই তৈরি হল । এমনই ধারণা অধিকাংশের । কারণ, পরীক্ষা চালানোর সময় তিনটি ওয়েবসাইটের সার্ভার হ্যাক করতে সমর্থ হল Google এর Gemini । এই প্রথম এই ধরনের হ্যাকিংয়ের ঘটনা সামনে এল । যেখানে কোনও AI মডেল, ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোনও সংস্থার সার্ভার হ্যাক করতে সমর্থ হচ্ছে ।
এই সাইবার হামলাটি হয়েছে চলতি বছরের মে মাসে । Irregular নামে একটি স্বাধীন সংস্থা সাইবারসিকিউরিটি অ্যানালিসিসের কাজ করার সময় এই বিষয়টি জানতে পারে । জানা গিয়েছে, Gemini নিজে থেকেই প্রচুর পাবলিক তথ্য সংগ্রহ করে । এমন সেখান থেকে তিনটি ওয়েবসাইটের সার্ভারে ঢোকার জন্য যে পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হয় তা তৈরি করতে সমর্থ হয় । সেই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই ওই তিন সংস্থার ওয়েবসাইট হ্যাক করে Google এর এই AI চ্য়াটবটটি ।
এই একই বিষয়টি শুধু Google Gemini-ই করেছে তা নয় । Meta, Anthropic এবং OpenAI এর মডেলগুলিও এই একইভাবে ইন্টারনেট সার্ভার ও কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করতে সমর্থ । এই বিষয়ে Irregular জানিয়েছে, OpenAI এর মডেলটি এতটাই ক্ষমতাশালী যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট সার্ভারের সঠিক পাসওয়ার্ড বুঝতে পারছিল ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পাসওয়ার্ড আন্দাজ করেছিল ।
সর্বপ্রথম এই খবরটি প্রকাশ্যে নিয়ে আসে Wall Street Journal । ঘটনাটি জানাজানি হতে, Google এর তরফেও এর সত্যতা স্বীকার করা হয় । ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, AI মডেলগুলি এত উন্নত হয়ে গেছে যে সাধারণ পাবলিক ইনফরমেশন জড়ো করেই মডেলগুলি পাসওয়ার্ড আন্দাজ করতে শুরু করে দিচ্ছে । এবং এমনভাবেই আন্দাজ করতে পারছে যে সেগুলি আসল পাসওয়ার্ডের সঙ্গে মিলেও গেছে ।
এই প্রথম AI এর অবাধ্যতার খবর প্রকাশ্যে এল । যেখানে কোনও নির্দেশ ছাড়াই Google Gemini ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড আন্দাজ করতে পারছে । এবং তা দিয়ে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের সার্ভারও হ্যাক করতে পারছে । Google এই প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি জারি করেছে । সেখানে জানানো হয়েছে, কোনও রকম অনুমতা ছাড়াই Google Gemini এই কাণ্ড ঘটিয়েছে ।
প্রায় 4 মাস পর Gemini-এর এই কাণ্ড প্রকাশ্যে এসেছে । কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, Google কি এই বিষয়ে কোনও তথ্যই জানতে পারেনি ? নাকি প্রকাশ্য়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি এই টেক জায়ান্ট । এমনকী, বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ।
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