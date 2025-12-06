Autofill এখন আরও নিখুঁত, Google Wallet থেকে তথ্য নেবে Chrome
Published : December 6, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : অনলাইনে অনেক কাজের জন্য বিভিন্ন ফর্ম বা তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় ৷ এমনকি খুব সাধারণ ভাবে বলতে গেলে কোনও একটি ওয়েবসাইটে অ্য়াকাউন্ট খোলার জন্য নির্দিষ্ট কিছু তথ্য পূরণ করতে হয় ৷ এবং সেই তথ্য সঠিকভাবে দেওয়া হলে তবেই অ্য়াকাউন্ট খোলা হয় ৷
তথ্য দেওয়ার জন্য হয় টাইপ করতে হয় অথবা অটোফিল অপশনও বাছাই করা করা যায় ৷ অটোফিল অপশন Google Chrome নিজে থেকেই দিয়ে থাকে ৷ ফলে কোনও রকম টাইপ না করেই অটোফিল করার অপশন পাওয়া যায় ৷ এবার সেই অপশন আরও উন্নত করল Google ৷
Google এর তরফে জানানো হয়েছে এবার থেকে Google Account থেকে সরাসরি তথ্য নিয়ে Auto Fill করবে Google Chroma ৷ তার মধ্যে থাকবে নাম, ইমেল আইডি, কাজের তথ্য, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি ৷ ডেস্কটপ, iOS এবং Android ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা পাবেন ৷
বর্তমানে যে অটোফিল অপশন থাকে সেখানে সব অপশন শো করে না ৷ গুগল জানিয়েছে, নতুন আপডেটে দুই বা ততোধিক লাইনে অটোফিল দেখা যাবে ৷ এবং গুগল অ্য়াকাউন্টে যদি একাধিক তথ্য দেওয়া থাকে সেগুলিও অপশন হিসেবে দেখা যাবে ৷
অর্থাৎ কোনও ব্যবহারকারীর যদি একই নামে দুটি ঠিকানা নথিভুক্ত করা থাকে তাহলে দুটি অপশনই দেখা যাবে ৷ ব্যবহারকারী নিজের সুবিধা মতো অটোফিল সাজেশন পছন্দ করতে পারবেন ৷
গত মাসেই অটোফিল সাজেশনে বড়সড় আপডেট এনেছিল Google Chrome ৷ যার মাধ্যমে অটোফিলের তথ্য যেমন পাসপোর্ট নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, লয়েলটি কার্ড, গাড়ির নম্বর সেভ করে রাখা সম্ভব ৷ তবে যে সব Chrome ব্যবহারকারী enhanced autofill অপশনটি চালু রাখবেন তাঁরাই এই সুবিধাটি পাবেন ৷
ট্রাভেল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে Google Wallet থেকে যাবতীয় তথ্য অটোফিল করা সম্ভব ৷ এমনকি ফ্লাইট, অনলাইন গাড়ি বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও অটোফিল কাজ করবে ৷