email পাঠানোর কষ্ট থেকে মুক্তি, ক্রোমের নতুন ফিচারে সব কাজ এখন 'অটোমেটেড' !

নতুন এই ফিচারটি জেমিনির লেটেস্ট ভার্সন অর্থাৎ 3.1 মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

এই ফিচারটি জেমিনির লেটেস্ট ভার্সন অর্থাৎ 3.1 মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি (ছবি- Getty images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য ক্রোম (Chrome) ব্রাউজারে এখন থেকে বিল্ট-ইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ফিচার করা চালু হচ্ছে। বুধবার এই ঘোষণা করেছে Google ৷ নতুন এই আপডেটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজিং আরও সহজ, নিরাপদ এবং স্মার্ট হয়ে উঠবে।

গুগলের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই ফিচারটি জেমিনির লেটেস্ট ভার্সন অর্থাৎ 3.1 মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এর ফলে ক্রোম ব্যবহারকারীদের কাছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তথ্য খোঁজা, তা বোঝা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা অনেক সহজ হবে। প্রথমে ডেস্কটপ (MAC, Windows, Chromebook Plus) এবং iOS-এ এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

এই ফিচারের সবথেকে আকর্ষণীয় দিক হল ভারতীয় ভাষার ব্যবহার । ক্রোমে মোট 50টিরও বেশি নতুন ভাষা যোগ করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ৷ সেগুলি হল হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি, তেলুগু এবং তামিল। স্থানীয় ভাষা যোগ করার ফলে নতুন AI ফিচারে নিজের সুবিধাজনক ভাষায় কথা বলা সম্ভব ৷ এর ফলে আরও পার্সোনালইজড ব্রাউজিং সম্ভব হবে বলে সংস্থার দাবি ৷

কীভাবে এই ফিচার ব্যবহার করা যাবে ?

Google Chrome-এর ডানদিকের উপরের কোনে একটা আইকন দেখা যাবে—সেটায় ক্লিক করলেই খুলে যাবে সাইড প্যানেল, সেখানে ব্যবহারকারী তাঁর নিজস্ব ব্রাউজিং অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন ৷ কোনও ট্যাব বদল করার দরকার নেই!

গুগলের প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টর চারমেইন ডি'সিলভা নতুন এই ফিচার সম্পর্কে বলেছেন, “ ক্রোম ব্রাউজারে AI যোগ করে আমরা ব্রাউজিংকে আরও নিরাপদ ও সাহায্যকারী করে তুলতে পারছি ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতেই এই ফিচারটি লঞ্চ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত ৷ এটা দেশের AI-এর ভবিষ্যত গড়ার সম্ভাবনাকে তুলে ধরবে। ”এই ফিচারগুলি ধীরে ধীরে ভারতের সব ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে যাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি ক্রোম ব্রাউজার আপডেট করারও পরামর্শ দিয়েছেন ৷

এই ফিচারটি শুধু যে ব্রাউজিংয়ে সুবিধা করবে এমনটা নয় ৷ ইমেল ইন্টিগ্রেশনও সাহায্য করবে ৷ আলাদা করে Gmail ওপেন না করেও সাইড প্যানেলে থাকা চ্যাটবটকে যদি কোনও ইমেল পাঠাতে বলে সেটাও করে দিতে পারবে ওই চ্যাটবট ৷

