App-এ Sign in করার ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনছে Google, ব্যবহারকারীদের কি সুবিধা হবে ?
Android Developers Blog-এ Google জানিয়েছে, নতুন গুণমানের মানদণ্ডের মূল লক্ষ্য হল অ্যাপের memory footprint কমানো এবং Android ডিভাইসে অ্যাপের পারফরম্যান্স উন্নত করা।
Published : August 30, 2026 at 4:59 PM IST
হায়দরাবাদ : Android ফোনে যে অ্যাপগুলি ব্যবহার করা হয় সেখানে অতিরিক্ত RAM ব্যবহৃত হয় ৷ এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে ব্যবহারকারীদের । এমনকী, কোনও কোনও অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ডে চলার সময়ও বেশি মেমোরি প্রয়োজন হয় । এর ফলে ফোনের পারফরম্যান্সে সরাসরি প্রভাব পড়ে ৷ হঠাৎ অ্যাপ বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা ডিভাইসের উপর বাড়তি চাপ পড়ার মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এবার এই সমস্যা কমাতে উদ্যোগী হল Google ৷ Android অ্যাপের RAM ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম আনছে এই গ্লোবাল টেক জায়ান্ট।
Google-এর তরফে নতুন যে নিয়ম জারি করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, Google Play Store-এ থাকা Android অ্যাপগুলিকে নির্দিষ্ট মেমোরি ব্যবহারের সীমা মেনে চলতে হবে ৷ গেমগুলির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম লাগু হবে ৷ এই নিয়ম না মেনে যেসব অ্যাপ নির্ধারিত সীমার তুলনায় বেশি মেমোরি ব্যবহার করবে সেগুলি Google Play স্টোরে লিমিডেট অ্যাকসেস করে দেওয়া হবে ৷ ।
RAM ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী বদল আসছে?
Android Developers Blog-এ Google জানিয়েছে, নতুন গুণমানের মানদণ্ডের মূল লক্ষ্য হল অ্যাপের memory footprint কমানো এবং Android ডিভাইসে অ্যাপের পারফরম্যান্স উন্নত করা। এর জন্য মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হবে— Dynamic Memory Usage, Bitmap Memory এবং DEX Code Optimisation।
Dynamic Memory Usage-কী?
Dynamic Memory Usage-এর মাধ্যমে একটি অ্যাপ foreground এবং background— দুই অবস্থায় কতটা private memory ব্যবহার করছে, তা পরিমাপ করা হবে । তবে সব Android ফোনের জন্য একই সীমা থাকবে না। প্রতিটি ডিভাইসের পারফরম্যান্স অনুযায়ী মেমোরি ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করা হবে।
Bitmap Memory-কী কাজ করবে ?
অন্যদিকে Bitmap Memory-র ক্ষেত্রে অ্যাপ background-এ থাকা বা cache অবস্থায় থাকার সময় bitmap-এর জন্য কতটা মেমোরি ব্যবহার করছে, তা দেখা হবে।
এছাড়াও Google Play-এ প্রকাশিত অ্যাপগুলিকে DEX code optimisation-এর দিক থেকেও নির্দিষ্ট মান পূরণ করতে হবে। Google জানিয়েছে, R8-এর মতো টুল ব্যবহার করে optimisation, shrinking এবং obfuscation-এর ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ শতাংশ coverage নিশ্চিত করতে হবে।
কবে থেকে কার্যকর হবে নতুন নিয়ম?
চলতি বছর অর্থাৎ 2026 থেকে নতুন এই নিয়ম কার্যকর হবে না ৷ Google জানিয়েছে,2027 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে Google Play Store-এ থাকা Android অ্যাপ ও গেমগুলিকে নতুন memory usage, bitmap memory consumption এবং DEX code optimisation-এর নির্ধারিত নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে ৷
যেসব অ্যাপ বা গেম এই নয়া নিয়ম বা নীতি পূরণ করতে ব্যর্থ হবে, তাদের Google Play-এ visibility কমে যেতে পারে। পাশাপাশি publishing-এর ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আসতে পারে। Google জানিয়েছে, এই নিয়ম নিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য চলতি বছরের শেষের দিকে প্রকাশ করা হবে।
Sign-in-এ পরিবর্তন
যেসব অ্যাপে ব্যবহারকারীর sign-in করার প্রয়োজন রয়েছে, সেক্ষেত্রে ফোন পরিবর্তন করে নতুন Android ডিভাইসে সেই অ্যাপ ইনস্টল করার পর ব্যবহারকারীর login status স্বয়ংক্রিয়ভাবে restore করতে হবে। এর জন্য অ্যাপগুলিকে Android Restore Credentials API ব্যবহার করতে হবে।
অর্থাৎ নতুন ফোনে অ্যাপ স্থানান্তর করার পর বারবার username, password বা অন্যান্য login তথ্য দিয়ে সাইন-ইন করার ঝামেলা কমবে।
এই Zero-Tap Sign-In requirement-ও 2027 সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।