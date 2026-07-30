সারামাস কীভাবে টাকা খরচ হচ্ছে ? জানাতে নতুন ফিচার চালু করল GPay
ভারতের 10টি আঞ্চলিক ভাষায় এই পরিষেবা শুরু হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে আগামী দিনে আরও ভাষা যুক্ত করা হতে পারে এই ফিচারে ৷
Published : July 30, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ : ফিনান্সিয়াল বিভাগে দুটি নতুন ফিচার ও পরিষেবা চালু করল গ্লোবাল টেক জায়ান্ট গুগল ৷ ব্যবহারকারীদের আরও সুবিধা দিতেই নতুন এই ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর ফলে যাঁরা গুগলের ফিনান্স পরিষেবা ব্যবহার করেন তাঁদের আরও সুবিধা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
Ask Google Pay
Google এর তরফে Ask Google Pay লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার ফলে ডিজিট্যাল পেমেন্ট আরও সুবিধা হবে ৷ নতুন এই ফিচার চালু হওয়ার ফলে ইউজাররা সরাসরি Google Payment সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাবেন ৷ কীভাবে কাজ করবে এই ফিচার ? Google এর তরফে জানানো হয়েছে, এই ফিচারের Gemini Model-সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ যেখানে আপনি আপনার সারামাসের খরচের হিসেব পাবেন ৷ কোথায় মোট কত পরিমাণ অর্থ খরচ করেছেন অথবা আপনার খরচ করার ধরন কেমন সেই বিষয়েও তথ্য দেবে এই ফিচারটি ৷ এছাড়াও কোন খাতে টাকা রেখে সঞ্চয় করতে পারবেন সেই বিষয়েও তথ্য দিয়ে সাহায্য় করবে এই ফিচারটি ৷
ইতিমধ্যে ভারতের 10টি আঞ্চলিক ভাষায় এই পরিষেবা শুরু হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে আগামী দিনে আরও ভাষা যুক্ত করা হতে পারে এই ফিচারে ৷ পাশাপাশি ফিনানসিয়াল টার্মও ডিকোড করতে পারবেন ৷
Google Pay Flex SBI Card
এতদিন পর্যন্ত Google Pay এর যে ক্রেডিট কার্ড ছিল তা মূলত Axis ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত ৷ কিন্তু নতুন আপডেটে এবার থেকে Google Flex SBI কার্ডও পাওয়া যাবে ৷ Visa ও RuPay নেটওয়ার্কে এই কার্ড লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এটি মূলত একটি ক্রেডিট কার্ড ৷ যাঁরা Gpay ব্যবহার করেন তাঁরা সরাসরি অ্যাপের মাধ্যিমে আবেদন করতে পারবেন ৷ কোনও ফিজিক্যাল পেপারওয়ার্ক ছাড়াই এই কার্ড পাওয়া সম্ভব ৷
এর পাশাপাশি ভারতে Google লঞ্চ করল Gemini Spark ৷ সর্বপ্রথম চলতি বছরের মে মাসে হওয়া I/O-তে এই Gemini Spark মডেলটি লঞ্চ হয়েছিল ৷ এটি Google AI Ultra সাবস্ক্রাইবাররা ব্যবহার করতে পারবেন ৷ মূলত 24/7 পার্সোনাল অ্য়াসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে এই ফিচারটি ৷ প্রায় আড়াই মাস পর এই মডেলটি ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হল ৷