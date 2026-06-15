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পুরনো স্মার্টফোন দিয়েই তৈরি হবে ভবিষ্যতের ডাটা সেন্টার, পরিকল্পনা ক্লাস্টার কম্পিউটিংয়ের

পুরনো স্মার্টফোন সাধারণত কিছুদিন ব্যবহার করার পর ড্রয়ারে পড়ে থাকে বা ই-ওয়েস্টে পরিণত হয়। কিন্তু সেই অব্যবহৃত ফোনগুলিকেই এবার নতুনভাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছেন গবেষকরা।

Google Backs Plan to Turn Old Smartphones Into Data Centres
পুরনো স্মার্টফোনের একাধিক উপাদান দিয়েই তৈরি হবে ডাটা সেন্টার (ছবি - Google Research)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 4:19 PM IST

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হায়দরাবাদ : পুরনো বৈদ্যুতিন ডিভাইস দিয়েই এবার তৈরি করা হতে পারে কম-পয়সার ডাটা সেন্টার ৷ সম্প্রতি একটি রিসার্চ প্রজেক্ট থেকে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়েছে সেই রিপোর্ট বানাতে সহায়তা করেছে গুগল ও স্যান ডিয়াগোতে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৷

পুরনো স্মার্টফোন সাধারণত কিছুদিন ব্যবহার করার পর ড্রয়ারে পড়ে থাকে বা ই-ওয়েস্টে পরিণত হয়। কিন্তু সেই অব্যবহৃত ফোনগুলিকেই এবার নতুনভাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছেন গবেষকরা। ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে পুরনো স্মার্টফোনগুলিকে একত্র করে তৈরি করা হবে একটি মিনি ডাটা সেন্টার। এই ছোট ডাটা সেন্টারের মূল লক্ষ্য কম খরচে, কম শক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটিং পরিকাঠামো তৈরি করা।

গবেষকদের মতে, আধুনিক স্মার্টফোনে থাকা প্রসেসর, মেমোরি এবং সংযোগ প্রযুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই এখনও কার্যকর। কিন্তু নতুন ডিভাইস বাজারে আসার ফলে এগুলি দ্রুত অব্যবহৃত হয়ে যায়। সেই হার্ডওয়্যারকে নতুন কাজে লাগানো গেলে একদিকে যেমন ই-ওয়েস্ট কমবে, অন্যদিকে বড় আকারের ডাটা সেন্টারের উপর নির্ভরতাও কিছুটা কমানো সম্ভব হবে।

এই প্রকল্পে পুরনো ফোনগুলিকে বিশেষ সফটওয়্যার এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করে একটি কম্পিউটিং ক্লাস্টার তৈরি করা হবে। সহজ ভাবে বলতে গেলে, একাধিক পুরনো অকেজো স্মার্টফোন একসঙ্গে কাজ করে একটি ছোট সার্ভার পরিকাঠামোর মতো কাজ করবে। গবেষকদের দাবি, এই ধরনের ব্যবস্থা কিছু নির্দিষ্ট কম্পিউটিং কাজ, ডাটা প্রসেসিং এবং এজ কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। মূলত যেখানে খুব কম মাত্রায় ডাটা স্টোর ও প্রসেস-এর কাজ হয় সেখানে এই ধরনের ক্লাস্টার কাজে আসতে পারে ৷

এই ডাটা সেন্টারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হতে পারে শক্তি সাশ্রয়। বড় ডাটা সেন্টার চালাতে প্রচুর বিদ্যুৎ ও কুলিং পরিঠামোর প্রয়োজন হয়। তুলনায় স্মার্টফোনের চিপ কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা। ফলে ছোট আকারের ওয়ার্কলোড পরিচালনায় এই পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।

গবেষকরা আরও উল্লেখ করেছেন, পুরনো ফোন ব্যবহার করে তৈরি এই সিস্টেম ক্লাউড পরিষেবার কিছু সীমিত কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম। বিশেষ করে এমন অঞ্চলে, যেখানে বড় ডাটা সেন্টার তৈরি করা ব্যয়বহুল বা প্রযুক্তিগতভাবে কঠিন, সেখানে এই ধরনের মডেল কার্যকর হতে পারে।

তবে এখনও এই প্রযুক্তি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। স্মার্টফোনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব, ডিভাইস ব্যবস্থাপনা, নেটওয়ার্ক দক্ষতা এবং নিরাপত্তার মতো কিছু বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞদের মতে, AI এবং ক্লাউড পরিষেবার দ্রুত বিস্তারের সময়ে পুরনো ডিভাইসকে নতুনভাবে ব্যবহার করার এই ধারণা ভবিষ্যতের টেকসই কম্পিউটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠতে পারে।

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