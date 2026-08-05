সেপ্টেম্বর থেকেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে বিদায় নেবে এই ফিচার, সমস্যা হতে পারে আপনার
নতুন এই প্রযুক্তিতে কি আপনার সুবিধা হবে ? জেনে নিন এই প্রতিবেদনে
Published : August 5, 2026 at 8:23 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রায় এক দশক ধরে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের অন্যতম ভরসার ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল Google Assistant। তবে এবার সেই পরিষেবা বন্ধ করার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে গেল Google। সংস্থা ইতিমধ্যেই ব্যবহারকারীদের জানাতে শুরু করেছে যে, আগামী মাস থেকে ধাপে ধাপে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে Google Assistant বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার পরিবর্তে ডিফল্ট AI অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আসবে Gemini।
ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন পোস্ট অনুযায়ী, Google ইতিমধ্যেই ই-মেলের মাধ্যমে জানাতে শুরু করেছে যে 4 সেপ্টেম্বর থেকে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে Google Assistant সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই পরিবর্তন একদিনে হবে না। কয়েক সপ্তাহ ধরে ধাপে ধাপে সব উপযুক্ত ডিভাইসে এই আপডেট পৌঁছে যাবে।
Google জানিয়েছে, একবার কোনও ডিভাইসে Gemini ডিফল্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চালু হয়ে গেলে, এরপর আর Google Assistant-এ ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। এই নিয়ম শুধু স্মার্টফোনের ক্ষেত্রেই নয়, ট্যাবলেট এবং অন্যান্য সংযুক্ত ডিভাইসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
শুধু ফোন নয়, প্রভাব পড়বে আরও একাধিক ডিভাইসে
Google Assistant বন্ধ হওয়ার প্রভাব শুধু অ্যান্ড্রয়েড ফোনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সংস্থার মতে, Wear OS স্মার্টওয়াচ, ট্যাবলেট এবং ফোনের সঙ্গে যুক্ত স্মার্ট হেডফোন বা ইয়ারফোনেও Gemini-ই ডিফল্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে।
যদি কোনও ব্যবহারকারী তাঁর স্মার্টফোনে Gemini-কে ডিফল্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সেট করেন, তাহলে সংযুক্ত অন্যান্য সমর্থিত ডিভাইসেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে Gemini সক্রিয় হয়ে যাবে।
কীভাবে চালু করবেন Gemini?
Google জানিয়েছে, আপডেট সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ব্যবহারকারীরা আগের মতোই "Hey Google" বলে অথবা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের পাওয়ার বাটন কিছুক্ষণ চেপে ধরে Gemini চালু করতে পারবেন।
অর্থাৎ ব্যবহার পদ্ধতিতে খুব বেশি পরিবর্তন না এলেও, ভিতরের প্রযুক্তি এবং সক্ষমতায় বড় পরিবর্তন আসছে।
Google Assistant-এর মতোই, তবে আরও উন্নত
Google-এর দাবি, Gemini-তে Google Assistant-এর অধিকাংশ পরিচিত ফিচারই থাকবে। ব্যবহারকারীরা টাইমার সেট করতে পারবেন, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন এবং স্মার্ট হোম ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।
এর পাশাপাশি Gemini-তে আরও উন্নত AI-চালিত ক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে। এটি গান চালাতে পারে এবং ফোনের লক স্ক্রিন থেকেই বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম।
এক দশকের সফর শেষের পথে
Google Assistant প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল 2016 সালের মে মাসে। তারপর থেকে এটি অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেম এবং Google-এর বিভিন্ন পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।
গত বছরের মার্চ মাসে Google ঘোষণা করেছিল যে, অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ট্যাবলেট, স্মার্টওয়াচ, গাড়ি, টিভি এবং অন্যান্য সমর্থিত ডিভাইসে ধাপে ধাপে Google Assistant-এর জায়গা নেবে Gemini।
প্রথমে সংস্থার পরিকল্পনা ছিল 2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যেই Google Assistant পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে অজানা কারণে সেই সময়সীমা পরে পিছিয়ে যায়। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে Google Gemini-তে একাধিক নতুন ফিচার এবং উন্নত AI ক্ষমতা যুক্ত করেছে। এবার সেই Gemini-ই ধাপে ধাপে Google-এর মূল ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সব সমর্থিত অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে জায়গা করে নিতে চলেছে।