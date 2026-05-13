ল্যাপটপের জগতে ব্যাপক পরিবর্তন, Google লঞ্চ করল AI পাওয়ার্ড Googlebook

ল্যাপটপের জগতে ব্যাপক পরিবর্তন, Google লঞ্চ করল AI পাওয়ার্ড Googlebook
Google এর সর্বপ্রথম ক্লাউট-ফার্স্ট ব্রাউজার নির্ভর ল্যাপটপ হতে চলেছে Googlebook ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে ChromeOS অপারেটিং সিস্টেম ৷
Published : May 13, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দরাবাদ : Android: I/O 2026 এ একাধিক ঘোষণা করল Google ৷ তারমধ্যে রয়েছে Android এর উন্নীতকরণ, AI পাওয়ার্ড ফিচার, Chrome এর Gemini integration সহ একাধিক কিছু ৷ এরমধ্যে রয়েছে Google-এর নতুন হার্ডওয়ার ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে GoogleBook ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা Gemini এই ল্যাপটপটি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ৷
Google এর সর্বপ্রথম ক্লাউট-ফার্স্ট ব্রাউজার নির্ভর ল্যাপটপ হতে চলেছে Googlebook ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে ChromeOS অপারেটিং সিস্টেম ৷ Chromebook এর সঙ্গে Googlebook এর সামান্য পার্থক্য রয়েছে ৷ Chromebook মূলত এন্ট্রিলেভেল হার্ডওয়ার দিয়ে তৈরি ৷ কারণ কম দামের মধ্যে এই ডিভাইসের মাধ্যমে এন্ট্রি লেভেল কাজ করা সম্ভব ৷ অন্যদিকে Googlebook হল প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটি ল্যাপটপ ৷ যেখানে প্রতিটি প্রিমিয়াম লেভেলের হার্ডওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে ৷
Googlebook লঞ্চ করার জন্য Acer, Asus, Dell, HP, এবং Lenovo-র সঙ্গে আলোচনা করেছে ৷ এই সংস্থাগুলির প্রিমিয়াম হার্ডওয়ার ব্যবহার করে বিভিন্ন আকৃতি এবং বিভিন্ন সাইজের ক্রোমবুক তৈরি করছে Google ৷ তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল টপ লিডের উপর একটি গ্লো-লিড দেওয়া হয়েছে ৷
Googlebook: Everything to Know
ChromeOS, Android এবং Gemini একত্রিত করে তৈরি করা হবে Googlebook ৷ এর ফলে কোনওরকম ল্যাগিং ছাড়াই Googlebook ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Cross‑Device Flow: এটি ব্যবহারকারীদের ল্যাপটপ ও ফোনের মধ্যে সমন্বয় রাখতে সাহায্য করে — যেমন খাবার অর্ডার করা, ডুয়োলিঙ্গো লেসনের মতো রিমাইন্ডারগুলো সম্পন্ন করতে পারবে ৷
Quick Access:এই ল্যাপটপটিতে কুইক অ্যাকসেসের সুবিধা রয়েছে ৷ ফলে ব্রাউজিং, সার্চ বা ফোন থেকে ফাইল ইনসার্ট করার মতো কাজগুলি আরও সহজ হবে ৷
Magic Pointer: এটি গুগল ডিপমাইন্ডের সাহায্যে তৈরি একটি উন্নত কার্সার। শুধু কার্সারটি নাড়ালেই জেমিনি প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পরামর্শ দেবে — যেমন ইমেইলের কোনও তারিখ, মিটিং সেট করা অথবা আপনার বসার ঘরের ছবিতে ইন্টেরিওর ডিজাইন করার মতো বিষয়গুলি রয়েছে ৷
Create Your Widget: এটি ব্যবহারকারীদের প্রম্পটের মাধ্যমে কাস্টম উইজেট তৈরি করতে দেয়। জেমিনি ওয়েব এবং গুগল অ্যাপস (জিমেইল, ক্যালেন্ডার, ইত্যাদি) থেকে ডেটা সংগ্রহ করে কাস্টমাইজড ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে পারে — উদাহরণস্বরূপ, ভ্রমণের বিবরণ, রিজার্ভেশন এবং পারিবারিক পুনর্মিলনের জন্য কাউন্টডাউন তৈরি করতে সক্ষম ।