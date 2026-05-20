সহজেই চেনা যাবে AI দ্বারা তৈরি ছবি ও ভিডিও, OpenAI এর সঙ্গে চুক্তি করল Google
Published : May 20, 2026 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়ায় AI জেনারেটেড কন্টেন্টের ব্যবহার বাড়ছে বিপুল পরিমাণে ৷ শুধু স্টিল ইমেজ নয়, গ্রাফিক্স ও ভিডিওর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সব প্রযুক্তি ৷ অন্যদিকে নিয়মিতভাবে AI মডেলগুলি আপগ্রেড করার ফলে নিখুঁত ভাবে ইমেজ ও ভিডিও তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে ৷ ফলে কোন কন্টেন্ট অরজিনাল জেনারেটেড এবং কোনটি কৃত্রিম বুদ্ধমত্তা দিয়ে তৈরি তা বোঝার উপায় নেই ৷ এর জন্যই বছর দুয়েক আগে SynthID চালু করেছিল Google ৷ এবার এই টেক জায়ান্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল OpenAI ৷ Google I/O 2026 এ বক্তব্য রাখেন সংস্থার CEO সুন্দর পিচাই ৷ সেখানে তিনি বলেন SynthID খুব তাড়াতাড়ি Chrome ব্রাউজারে আপডেট করা হবে ৷
SynthID কী ?
এটি একটি ডিজিট্যাল অদৃশ্য ওয়াটারমার্ক ৷ প্রতিটি ডিজিট্যাল ছবি চুরি আটকাতে ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করা হয় ৷ ঠিক সেইরকমই অদৃশ্যভাবে ওয়াটারমার্কের কাজ করে SynthID ৷ যখনই কোনও ছবি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি করা হয়, তখনই সেই ছবিতে SynthID সংযুক্ত হয়ে যায় ৷ এবং সেই AI দ্বারা তৈরি ছবি সহজেই আলাদা করা সম্ভব হয় ৷
এই বিষয়ে সুন্দর পিচাই বলেন, "আমরা এখন ক্রেডিনশিয়াল ভেরিফিকেশনের দিকে এগোচ্ছি ৷ এই SynthID র মাধ্যমে কোনও ছবির উৎস AI না ক্যামেরা তা সহজেই বোঝা সম্ভব হবে ৷"
এক্ষেত্রে সুন্দর পিচাই একটি ফোটো দেখিয়ে উদাহরণ দেন ৷ যে ছবিতে দেখা গিয়েছে, সুন্দর পিচাই, স্টারলিঙ্কের এলন মাস্ক, ওপেন AI এর শ্যাম অল্টম্যান এবং NVIDIA-র জেনশন হুয়াং কোনও একটি পার্কিং লটে বসে একসঙ্গে বার্গার ও ঠান্ডাপানীয় খাচ্ছেন ৷ এই ছবিটি দেখিয়ে তিনি বলেন, ছবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ খালি চোখে তা বোঝা সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে বিভিন্ন টুল কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে ৷
এপ্রসঙ্গে তিনি জানান, এই প্রযুক্তিটি অতি জরুরি ৷ কারণ বর্তমানে AI ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে প্রচুর ছবি ও ভিডিও ৷ সেগুলি সহজেই পার্থক্য করা সম্ভব SynthID -র মাধ্যমে ৷ তিনি ঘোষণা করেন ইতিমধ্যে OpenAI, Kakao এবং Elevenlabs এই SynthID স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ৷ এবং ইতিমধ্যে NVIDIA এই প্রযুক্তি ব্যবহার ইতিমধ্যে শুরু করেছে ৷