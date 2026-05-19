ব্ল্যাকস্টোনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ডাটা সেন্টার গুগলের, কত টাকা বিনিয়োগ ?

ব্ল্যাকস্টোনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ডাটা সেন্টার গুগলের, কত টাকা বিনিয়োগ ?
পুরো প্রকল্পটিতে NVIDIA-র কোনও সহায়তা নেওয়া হবে না ৷ কেন ? জানুন...
Published : May 19, 2026 at 11:22 AM IST
শ্যন জোস (ক্যালিফোর্নিয়া) : ডাটা সেন্টার তৈরি করতে এবার ব্ল্যাকস্টোনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল বিশ্বের বৃহত্তম টেক জায়ান্ট Google ৷ দুই সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হবে একটি AI ক্লাউড কম্পানি ৷ যেখানে Google এর স্পেশালাইড চিপ ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
পুরো প্রকল্পটিতে NVIDIA-র কোনও সহায়তা নেওয়া হবে না ৷ AI ডাটা পরিকাঠামো তৈরিতে NVIDIA-র একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে ৷ কারণ প্রায় সব ডাটা সেন্টারে CoreWeave এর পরিকাঠামো ব্যবহার করা হয় ৷ সেক্ষেত্রে এই সংস্থাটি কম্পিউটিং পরিকাঠামোর জন্য NVIDIA চিপ ব্যবহার করে ৷ দ্যা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷
এটাই এখনও পর্যন্ত নিজের স্পেশালাইজড চিপ ব্যবহার করে AI ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির সবথেকে বড় পদক্ষেপ গুগলের ৷ এক্ষেত্রে Google Tensor Processing Unit ব্যবহার করা হবে ৷ যা Google TPU নামে পরিচিত ৷ তবে বেশিরভাগ AI কোম্পানি CoreWeave কম্পিউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করে ৷ নতুন এই AI ক্লাউড ডাটা সেন্টারটি 2027 সালের মধ্যে 500 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তৈরি হবে ৷
আমেরিকায় AI চিপ মার্কেট হট কেক ৷ যেখানে Blackstone এই বিষয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবথেকে এগিয়ে রয়েছে ৷ অন্যদিকে ব্ল্যাকস্টোন ইতিমধ্যে CoreWeave, OpenAI এবং Anthropic এর সঙ্গেও বিনিয়োগ করেছে ৷
কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের জন্য AI মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ সেক্ষেত্রে Blackstone এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এক কদম এগিয়ে রয়েছে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে ৷ সংস্থার চেয়ারম্যান স্টিফেন স্কোয়ারম্যান সম্প্রতি জানিয়েছেন, ডাটা সেন্টার তৈরিতে 150 বিলিয়ন বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের সংস্থার ৷
এর আগে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে Google CEO সুন্দর পিচাই জানিয়েছিলেন, সার্চ এবং বিজ্ঞাপন থেকে রেভিনিউ এর পরিমাণ 19 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এর সঙ্গে ক্লাউড স্টোরেজের চাহিদাও বেড়েছে অনেকটাই ৷ সেক্ষেত্রেও সংস্থার রেভিনিউ বেড়েছে 63 শতাংশ ৷
অন্যদিকে Gemini এন্টারপ্রাইজও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ত্রৈমাসিকের হিসেবে পেইড মাসিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা 40 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তাদের মধ্যে রয়েছে Consumer AI প্ল্যান ৷