AI এডিটেড ছবিতে Gemini-এর লোগো মুছতে কী করতে হবে ? জানাল Google
Google জানিয়েছে এবার থেকে Gemini দিয়ে এডিট করা ছবিতে কোনও ওয়াটারমার্ক বা লোগো থাকবে না ৷
Published : August 15, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দরাবাদ : AI ব্যবহারের অনেকেই সাবলীল হয়ে উঠেছেন ৷ বিভিন্ন AI এজেন্ট ব্যবহার করে তৈরি করছেন পছন্দের ছবি, গান বা অন্য কোনও কন্টেন্ট ৷ তারমধ্যে রয়েছে Google Gemini AI ৷ যাঁরা Android ব্যবহার করেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে এই অ্যাপটি ৷ কারণ এটি ইননবিল্ড হিসেবেই থাকে ৷
বিভিন্ন কাজের জন্য AI এজেন্টগুলি ব্যবহার করা হলেও অনেক সাধারণ ব্য়বহারকারী ছবি এডিট করতে এই অ্য়াপটি ব্যবহার করেন ৷ কিন্তু তারমধ্যে একটি অপছন্দের বিষয়ও আছে ৷ প্রম্পট অনুযায়ী ছবি এডিট হলেও এডিটেড ভার্সনে থাকে Gemini-এর লোগো ৷ অর্থাৎ ওই ছবিটি যে Gemini দিয়ে এডিট বা কালার কারেকশন করা হয়েছে ৷
শুক্রবার Google জানিয়েছে এবার থেকে Gemini দিয়ে এডিট করা ছবিতে কোনও ওয়াটারমার্ক বা লোগো থাকবে না ৷ তবে SynthID watermark এবং C2PA স্ট্যান্ডার্ড রিলেটেড মেটাডাটা থাকবে ৷
অর্থাৎ Gemini দিয়ে এডিট করা কোনও ছবি দেখলে কোনওভাবেই বোঝা সম্ভব হবে না সেটা Gemini দিয়ে এডিট করা হয়েছে ৷ তবে সেটি SynthID দিয়ে প্রযুক্তিগতভাবে পরীক্ষা করলে বোঝা সম্ভব সেটি AI দিয়ে তৈরি কিনা ৷
প্রতিটি AI জেনারেটেড ছবি, ভিডিয়ো বা কন্টেন্ট একটি করে ইউনিক মেটাডাটা তৈরি হয় ৷ যা সাধারণ ছবি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ এগুলি সাধারণত বলা হয় কোনও কন্টেন্টের ডিজিট্যাল পরিচিতি ৷ সেই মেটাডাটা উপস্থিত থাকলেও Gemini এর কোনও লোগো বা ওয়াটারমার্ক থাকবে না ৷
এই বিষয়ে Gemini এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জোশ উডওয়ার্ড একটি এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, Nano Banana, Omni, এবং Lyria-মডেলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ তাঁর কথায় এটি একটি ঐচ্ছিক ফিচার ৷ যাঁরা লোগো রাখতে চান তাঁরা রাখতেই পারেন ৷ আর যাঁরা চান না তাঁরা সেটিংসে গিয়ে এই ফিচারটি বন্ধ করতে পারেন ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে প্রফেশনালরা Gemini ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ কন্টেন্ট তৈরি করেন ৷ কিন্তু সেখানে Gemini লোগো বা ওয়াটারমার্ক থাকায় যথাযত ব্যবহার করতে পারেন না ৷ তাঁদের সুবিধা দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
কীভাবে ওয়াটারমার্ক বন্ধ করবেন ?
সেটিংসে গিয়ে সেখান থেকে Media Watermark অপশনটি বন্ধ করতে হবে ৷ Settings > Media Watermark ৷