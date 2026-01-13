স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ভুল জবাব, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ! Google AI এর উত্তরে শোরগোল

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ভুল জবাব, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ! Google AI এর উত্তরে শোরগোল
Google AI : আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের একটি খবরে প্রকাশ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল Google AI কে ৷ তারপর কী হল?
Published : January 13, 2026 at 11:09 AM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI এর নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়ছে ৷ কোডিং থেকে শুরু করে কন্টেন্ট জেনারেশন, অটোমেশন সব ক্ষেত্রেই AI সংযুক্তিকরণের কাজ চলছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়ল Google AI ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের একটি খবরে প্রকাশ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল Google AI কে ৷ কিন্তু সেই সব প্রশ্নের জবাব ভুল দিয়েছে ওই AI চ্যাটবটটি ৷ এমনকি যা উত্তর দিয়েছে সেই জবাব মেনে চললে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ৷
কী ঘটেছে ?
Google AI কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোনও একজন প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসারে আক্রান্ত হলে তাঁকে কী ধরনের খাবার দেওয়া যেতে পারে ? জবাবে AI চ্যাটবটটি জানিয়েছিল উচ্চ ফ্যাট জাতীয় (High Fat) খাবার পুরোপুরি বর্জন করা উচিত ৷ অথচ এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা উচ্চ ফ্যাট জাতীয় খাবার খেতেই পরামর্শ দেন ৷ এর পাশাপাশি লিভারের রক্ত পরীক্ষার ম্যাট্রিক্সের বিষয়ে Google AI জানিয়েছে বয়স, লিঙ্গ ভেদে কোনও ম্যাট্রিক্স নির্ভর করে না ৷
এই জবাব পাওয়ার পর গার্ডিয়ানের তরফে গুগলের মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল ৷ সেখানে জানানো হয়, যে স্ক্রিনশট তাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে তা অর্ধসমাপ্ত ৷ পুরোপুরি স্ক্রিনশট শেয়ার করা হয়নি ৷
একদিকে যখন OpenAI এবং অ্য়ান্থ্রোপিকের মতো সংস্থাগুলি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত AI এজেন্টের গুরুত্ব বাড়াতে তৎপর হয়েছে ৷ OpenAI এর তরফে একটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দিষ্ট AI চ্যাটবট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ঠিক তখনই Google এর মতো টেক জায়ান্টের AI এজেন্টের ভুল জবাবে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
কারণ বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ AI নির্ভর হয়ে উঠছে ৷ কন্টেন্ট জেনারেশন থেকে শুরু করে কোনও কাজের ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে সেই বিষয়ে AI এর জবাবের উপরই নির্ভর করে রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে Google AI এর ভুল জবাবে তৈরি হয়েছে আশঙ্কা ৷ এমনকি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত AI এজেন্টগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷